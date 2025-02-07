https://ria.ru/20250207/minoborony-1998043105.html
Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска
Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска
При освобождении Дзержинска в ДНР общее продвижение российских войск в глубину обороны противника превысило 13 километров, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:06:00+03:00
2025-02-07T18:06:00+03:00
2025-02-07T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. При освобождении Дзержинска в ДНР общее продвижение российских войск в глубину обороны противника превысило 13 километров, сообщило министерство обороны РФ. В пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска. "Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 километров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска
МО: освобождая Дзержинск, ВС продвинулись на 13 км в глубину обороны противника