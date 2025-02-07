https://ria.ru/20250207/minoborony-1998043105.html

Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска

Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025

Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска

При освобождении Дзержинска в ДНР общее продвижение российских войск в глубину обороны противника превысило 13 километров, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:06:00+03:00

2025-02-07T18:06:00+03:00

2025-02-07T18:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. При освобождении Дзержинска в ДНР общее продвижение российских войск в глубину обороны противника превысило 13 километров, сообщило министерство обороны РФ. В пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска. "Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 километров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины