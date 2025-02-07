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Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/minoborony-1998043105.html
Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска
Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска - РИА Новости, 07.02.2025
Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска
При освобождении Дзержинска в ДНР общее продвижение российских войск в глубину обороны противника превысило 13 километров, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:06:00+03:00
2025-02-07T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. При освобождении Дзержинска в ДНР общее продвижение российских войск в глубину обороны противника превысило 13 километров, сообщило министерство обороны РФ. В пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска. "Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 километров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Минобороны оценило продвижение российских войск при освобождении Дзержинска

МО: освобождая Дзержинск, ВС продвинулись на 13 км в глубину обороны противника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. При освобождении Дзержинска в ДНР общее продвижение российских войск в глубину обороны противника превысило 13 километров, сообщило министерство обороны РФ.
В пятницу российское военное ведомство сообщило об освобождении Дзержинска.
«
"Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 километров", - говорится в сообщении.
Торецк (Дзержинск) - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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