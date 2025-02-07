https://ria.ru/20250207/minoborony-1997964716.html
Около 70% вооружения ВСУ составляет помощь партнеров
Около 70% вооружения ВСУ составляет помощь партнеров - РИА Новости, 07.02.2025
Около 70% вооружения ВСУ составляет помощь партнеров
Около 70% вооружения ВСУ - это помощь международных партнеров, заявил в пятницу первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:06:00+03:00
2025-02-07T14:06:00+03:00
2025-02-07T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Около 70% вооружения ВСУ - это помощь международных партнеров, заявил в пятницу первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. "Существует понятие полной потребности для ведения боевых действий максимальной интенсивности и минимально необходимой потребности для ведения, например, оборонительных действий. Полная потребность никогда не обеспечивалась. Примерно 70% того, что использовалось на поле боя силами обороны, составляет международная помощь", - приводит слова Гаврилюка информационное агентство "Укринформ". По его словам, ВСУ нуждаются в поставках систем ПВО, тяжелой бронетехники, артиллерийских боеприпасов калибров НАТО. При этом добавил, что ударные БПЛА дальнего радиуса действия, изготовленные в рамках украинских программ, на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250203/pentagon-1997125779.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Около 70% вооружения ВСУ составляет помощь партнеров
МО Украины: около 70% вооружения ВСУ составляет помощь международных партнеров