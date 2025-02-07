https://ria.ru/20250207/minjust-1997868443.html

Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки"

Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки" - РИА Новости, 07.02.2025

Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки"

Министерство юстиции РФ обратилось в Останкинский суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:51:00+03:00

2025-02-07T04:51:00+03:00

2025-02-07T04:51:00+03:00

москва

общество

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Останкинский суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев немецкой овчарки", говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Принять к производству … административное исковое заявление министерства юстиции… о признании Общероссийской общественной организации "Российский Союз Владельцев Немецкой Овчарки" прекратившей свою деятельность и исключения сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц и возбудить производство по административному делу", - говорится в документах. Беседа по иску назначена на 12 февраля. Согласно данным открытых источников, компания была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным на 6 февраля 2025 года, организация не действует.

https://ria.ru/20241204/minjust-1987221008.html

https://ria.ru/20241127/minjust-1985917641.html

москва

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество