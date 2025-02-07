Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки"
Минюст просит прекратить работу "Российского союза владельцев немецкой овчарки"
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Останкинский суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев немецкой овчарки", говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Принять к производству … административное исковое заявление министерства юстиции… о признании Общероссийской общественной организации "Российский Союз Владельцев Немецкой Овчарки" прекратившей свою деятельность и исключения сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц и возбудить производство по административному делу", - говорится в документах.
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Беседа по иску назначена на 12 февраля.
Согласно данным открытых источников, компания была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным на 6 февраля 2025 года, организация не действует.
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