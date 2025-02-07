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Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки" - РИА Новости, 07.02.2025
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04:51 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/minjust-1997868443.html
Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки"
Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки" - РИА Новости, 07.02.2025
Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки"
Министерство юстиции РФ обратилось в Останкинский суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:51:00+03:00
2025-02-07T04:51:00+03:00
москва
общество
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Останкинский суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев немецкой овчарки", говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Принять к производству … административное исковое заявление министерства юстиции… о признании Общероссийской общественной организации "Российский Союз Владельцев Немецкой Овчарки" прекратившей свою деятельность и исключения сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц и возбудить производство по административному делу", - говорится в документах. Беседа по иску назначена на 12 февраля. Согласно данным открытых источников, компания была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным на 6 февраля 2025 года, организация не действует.
https://ria.ru/20241204/minjust-1987221008.html
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Дарья Буймова
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353
60
москва, общество
Москва, Общество
Минюст подал в суд на "Российский союз владельцев немецкой овчарки"

Минюст просит прекратить работу "Российского союза владельцев немецкой овчарки"

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство юстиции РФ обратилось в Останкинский суд Москвы с иском о прекращении деятельности общероссийской общественной организации "Российский союз владельцев немецкой овчарки", говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Принять к производству … административное исковое заявление министерства юстиции… о признании Общероссийской общественной организации "Российский Союз Владельцев Немецкой Овчарки" прекратившей свою деятельность и исключения сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц и возбудить производство по административному делу", - говорится в документах.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Суд прекратил деятельность объединения "Родина" по иску Минюста
4 декабря 2024, 04:27
Беседа по иску назначена на 12 февраля.
Согласно данным открытых источников, компания была зарегистрирована в 2007 году в Москве. По данным на 6 февраля 2025 года, организация не действует.
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