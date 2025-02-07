Минэнерго допустило возобновление запрета на экспорт бензина
Минэнерго России готово возобновить запрет на экспорт бензина при необходимости
АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение о запрете экспорта бензина для производителей может быть принято при необходимости, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ.
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"Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг обеспечения моторным топливом внутреннего рынка. При необходимости решение о запрете экспорта может быть принято для дополнительного его насыщения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) агентству сообщили, что сейчас наблюдается восстановительный спрос после снижения количества торговых сессий в январе. Коррекция цен происходит после длительного снижения в оптовом сегменте. Ведомство готово предложить оперативных и стратегических мер. К оперативным относится инициирование обсуждения вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона.
Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью).
Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
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