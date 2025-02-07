https://ria.ru/20250207/minenergo-1998080786.html

Минэнерго допустило возобновление запрета на экспорт бензина

Минэнерго допустило возобновление запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 07.02.2025

Минэнерго допустило возобновление запрета на экспорт бензина

Решение о запрете экспорта бензина для производителей может быть принято при необходимости, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T21:43:00+03:00

2025-02-07T21:43:00+03:00

2025-02-07T22:13:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение о запрете экспорта бензина для производителей может быть принято при необходимости, сообщили РИА Новости в Минэнерго РФ. "Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг обеспечения моторным топливом внутреннего рынка. При необходимости решение о запрете экспорта может быть принято для дополнительного его насыщения", - говорится в сообщении. В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) агентству сообщили, что сейчас наблюдается восстановительный спрос после снижения количества торговых сессий в январе. Коррекция цен происходит после длительного снижения в оптовом сегменте. Ведомство готово предложить оперативных и стратегических мер. К оперативным относится инициирование обсуждения вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона.Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 31 января по 7 февраля выросла на 7,48%, Аи-95 - на 11,48%. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для непосредственных переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.

https://ria.ru/20250102/benzin-1992288344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, федеральная антимонопольная служба (фас россии)