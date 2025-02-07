Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту
Захарова: Россия предлагала Парижу найти варианты в ситуации с визой журналисту
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская сторона предлагала разные развязки в ситуации с выдачей визы журналисту "Комсомольской правды", сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы стали предупреждать, что если эта ситуация не разрешится, если виза не будет выдана, то мы ответим", - рассказала она.
Захарова добавила, что российская сторона "официально разговаривала с французскими дипломатами неоднократно, в том числе и письменно, чтобы, зная их характер, они не сказали, что им об этом ничего не было известно".
«
"В результате, после того, как окончательно они сказали, а мы предлагали разные развязки, поверьте мне, не будем уходить в детали, но мы предлагали различные варианты того, как можно было бы выйти из этой ситуации, но предупреждали, что если они пойдут на обострение, то мы, соответственно, сделаем примерно то же самое и следующему французскому журналисту, который будет ожидать визу, тоже в ней откажем", - пояснила она.
"Это было сказано неоднократно, в том числе и письменно французским дипломатам", - сказала высокопоставленный дипломат.
Она рассказала, что "есть только один маленький нюанс: мы сделали это с оговоркой, если Франция разрешит эту ситуацию и выдаст российскому журналисту визу, мы тут же выдадим визу журналисту французскому".
Полностью интервью Захаровой РИА Новости читайте в воскресенье на сайте ria.ru в 10.00 мск.