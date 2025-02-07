https://ria.ru/20250207/mid-1998088793.html

Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту

Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту - РИА Новости, 07.02.2025

Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту

Российская сторона предлагала разные развязки в ситуации с выдачей визы журналисту "Комсомольской правды", сообщила в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:22:00+03:00

2025-02-07T23:22:00+03:00

2025-02-07T23:22:00+03:00

россия

париж

москва

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская сторона предлагала разные развязки в ситуации с выдачей визы журналисту "Комсомольской правды", сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Париж не выдал визу журналисту российского издания, на это Москва заявила об ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Le Monde "Мы стали предупреждать, что если эта ситуация не разрешится, если виза не будет выдана, то мы ответим", - рассказала она. Захарова добавила, что российская сторона "официально разговаривала с французскими дипломатами неоднократно, в том числе и письменно, чтобы, зная их характер, они не сказали, что им об этом ничего не было известно". "В результате, после того, как окончательно они сказали, а мы предлагали разные развязки, поверьте мне, не будем уходить в детали, но мы предлагали различные варианты того, как можно было бы выйти из этой ситуации, но предупреждали, что если они пойдут на обострение, то мы, соответственно, сделаем примерно то же самое и следующему французскому журналисту, который будет ожидать визу, тоже в ней откажем", - пояснила она. "Это было сказано неоднократно, в том числе и письменно французским дипломатам", - сказала высокопоставленный дипломат. Она рассказала, что "есть только один маленький нюанс: мы сделали это с оговоркой, если Франция разрешит эту ситуацию и выдаст российскому журналисту визу, мы тут же выдадим визу журналисту французскому". Полностью интервью Захаровой РИА Новости читайте в воскресенье на сайте ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250207/viza-1998058863.html

https://ria.ru/20250207/parizh-1998084524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, париж, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)