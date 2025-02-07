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Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту - РИА Новости, 07.02.2025
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23:22 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/mid-1998088793.html
Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту
Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту - РИА Новости, 07.02.2025
Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту
Российская сторона предлагала разные развязки в ситуации с выдачей визы журналисту "Комсомольской правды", сообщила в интервью РИА Новости официальный... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:22:00+03:00
2025-02-07T23:22:00+03:00
россия
париж
москва
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская сторона предлагала разные развязки в ситуации с выдачей визы журналисту "Комсомольской правды", сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Париж не выдал визу журналисту российского издания, на это Москва заявила об ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Le Monde "Мы стали предупреждать, что если эта ситуация не разрешится, если виза не будет выдана, то мы ответим", - рассказала она. Захарова добавила, что российская сторона "официально разговаривала с французскими дипломатами неоднократно, в том числе и письменно, чтобы, зная их характер, они не сказали, что им об этом ничего не было известно". "В результате, после того, как окончательно они сказали, а мы предлагали разные развязки, поверьте мне, не будем уходить в детали, но мы предлагали различные варианты того, как можно было бы выйти из этой ситуации, но предупреждали, что если они пойдут на обострение, то мы, соответственно, сделаем примерно то же самое и следующему французскому журналисту, который будет ожидать визу, тоже в ней откажем", - пояснила она. "Это было сказано неоднократно, в том числе и письменно французским дипломатам", - сказала высокопоставленный дипломат. Она рассказала, что "есть только один маленький нюанс: мы сделали это с оговоркой, если Франция разрешит эту ситуацию и выдаст российскому журналисту визу, мы тут же выдадим визу журналисту французскому". Полностью интервью Захаровой РИА Новости читайте в воскресенье на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250207/viza-1998058863.html
https://ria.ru/20250207/parizh-1998084524.html
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россия, париж, москва, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Париж, Москва, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова рассказала о переговорах с Парижем по визе российскому журналисту

Захарова: Россия предлагала Парижу найти варианты в ситуации с визой журналисту

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российская сторона предлагала разные развязки в ситуации с выдачей визы журналисту "Комсомольской правды", сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Париж не выдал визу журналисту российского издания, на это Москва заявила об ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Le Monde
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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"Мы стали предупреждать, что если эта ситуация не разрешится, если виза не будет выдана, то мы ответим", - рассказала она.
Захарова добавила, что российская сторона "официально разговаривала с французскими дипломатами неоднократно, в том числе и письменно, чтобы, зная их характер, они не сказали, что им об этом ничего не было известно".
«
"В результате, после того, как окончательно они сказали, а мы предлагали разные развязки, поверьте мне, не будем уходить в детали, но мы предлагали различные варианты того, как можно было бы выйти из этой ситуации, но предупреждали, что если они пойдут на обострение, то мы, соответственно, сделаем примерно то же самое и следующему французскому журналисту, который будет ожидать визу, тоже в ней откажем", - пояснила она.
"Это было сказано неоднократно, в том числе и письменно французским дипломатам", - сказала высокопоставленный дипломат.
Она рассказала, что "есть только один маленький нюанс: мы сделали это с оговоркой, если Франция разрешит эту ситуацию и выдаст российскому журналисту визу, мы тут же выдадим визу журналисту французскому".
Полностью интервью Захаровой РИА Новости читайте в воскресенье на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Москва ответит, если Париж пойдет на эскалацию, заявила Захарова
Вчера, 22:27
 
РоссияПарижМоскваМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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