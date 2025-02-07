https://ria.ru/20250207/melitopol-1997917229.html
Украинские военные атаковали подстанцию в Мелитополе
Украинские военные атаковали подстанцию в Мелитополе - РИА Новости, 07.02.2025
Украинские военные атаковали подстанцию в Мелитополе
Украинские войска осуществили массовую атаку на высоковольтную подстанцию Мелитополя Запорожской области, зафиксированы множественные повреждения, персонал не... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:46:00+03:00
2025-02-07T11:46:00+03:00
2025-02-07T11:52:00+03:00
мелитополь
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Украинские войска осуществили массовую атаку на высоковольтную подстанцию Мелитополя Запорожской области, зафиксированы множественные повреждения, персонал не пострадал, сообщает министерство энергетики региона в своем Telegram-канале."Сегодня утром со стороны вооруженных сил Украины осуществлена массовая атака на высоковольтную подстанцию в г. Мелитополь. Зафиксированы множественные повреждения энергетического оборудования. Оперативный персонал не пострадал", - говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что в результате атаки в регионе могут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии."В течение суток будут приняты все меры, направленные на восстановление электроснабжения", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20250207/ukraina-1997895906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, киев, происшествия
Мелитополь, Киев, Происшествия
Украинские военные атаковали подстанцию в Мелитополе
Украинские военные атаковали высоковольтную подстанцию в Мелитополе