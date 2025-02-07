https://ria.ru/20250207/mchs-1997903530.html

В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе

В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 07.02.2025

В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе

Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:08:00+03:00

2025-02-07T11:08:00+03:00

2025-02-07T11:09:00+03:00

происшествия

иркутская область

усть-илимск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже открытый огонь был ликвидирован. "Пожар Иркутской области полностью ликвидирован, причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250207/sk-1997887090.html

иркутская область

усть-илимск

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происшествия, иркутская область, усть-илимск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)