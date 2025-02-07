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В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 07.02.2025
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11:08 07.02.2025 (обновлено: 11:09 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mchs-1997903530.html
В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе
В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 07.02.2025
В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе
Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:08:00+03:00
2025-02-07T11:09:00+03:00
происшествия
иркутская область
усть-илимск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже открытый огонь был ликвидирован. "Пожар Иркутской области полностью ликвидирован, причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, усть-илимск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Усть-Илимск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе

В Усть-Илимске потушили крупный пожар на лесопромышленном комплексе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже открытый огонь был ликвидирован.
"Пожар Иркутской области полностью ликвидирован, причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияИркутская областьУсть-ИлимскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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