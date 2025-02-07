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В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе
В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе - РИА Новости, 07.02.2025
В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе
Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:08:00+03:00
2025-02-07T11:08:00+03:00
2025-02-07T11:09:00+03:00
происшествия
иркутская область
усть-илимск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Крупный пожар на площадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что сортировочный цех горит на промплощадке лесопромышленного комплекса в Усть-Илимске Иркутской области на площади 2 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет. Позже открытый огонь был ликвидирован. "Пожар Иркутской области полностью ликвидирован, причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, иркутская область, усть-илимск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Усть-Илимск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Усть-Илимске потушили пожар на лесопромышленном комплексе
В Усть-Илимске потушили крупный пожар на лесопромышленном комплексе