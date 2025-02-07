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В Калининградской области задержали мать убитого мальчика - РИА Новости, 07.02.2025
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20:14 07.02.2025 (обновлено: 20:51 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mat-1998071180.html
В Калининградской области задержали мать убитого мальчика
В Калининградской области задержали мать убитого мальчика - РИА Новости, 07.02.2025
В Калининградской области задержали мать убитого мальчика
Мать убитого под Калининградом мальчика задержали по подозрению в истязании детей, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:14:00+03:00
2025-02-07T20:51:00+03:00
происшествия
россия
черняховск
калининградская область
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Мать убитого под Калининградом мальчика задержали по подозрению в истязании детей, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале."Жительница Черняховска задержана по подозрению в истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности. Следственными органами регионального управления СКР в отношении 30-летней жительницы Черняховска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК России ("Истязание"), статьи 125 УК России ("Оставление в опасности") и статьи 156 УК России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в сообщении.Следствие возбудило уголовные дела об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске. Предполагается, что подозреваемая и ее 42-летний супруг с сентября 2023-го по февраль 2025 года дома избивали детей, лишали их воды, запугивали и всячески унижали, причиняя им физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.В частности, женщина, зная, что ее супруг в декабре прошлого года умышленно повредил руку ее 12-летней дочери, не обратилась к врачам, чтобы скрыть произошедшее. Ребенку в результате не оказали необходимую помощь.Кроме того, вечером 1 февраля 2025 года ее супруг избил семилетнего сына, о чем подозреваемая знала. Они приняли решение не обращаться за медицинской помощью. Из-за тяжелых травм ребенок умер."В настоящее время фигурантка задержана в качестве подозреваемой. Следователями регионального управления Следственного комитета с ней выполняются необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", — добавили в пресс-службе.В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте города. До этого, 25 декабря 2024 года, мужчина сломал ключицу старшей сестре убитого мальчика.По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК России.Органами полиции в отношении отчима позднее возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК России. Ленинградский районный суд Калининграда 5 февраля отправил отчима мальчика под арест до 3 апреля.
https://ria.ru/20250204/sk-1997274936.html
https://ria.ru/20250127/ubiystvo-1995627510.html
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происшествия, россия, черняховск, калининградская область, калининград
Происшествия, Россия, Черняховск, Калининградская область, Калининград
В Калининградской области задержали мать убитого мальчика

Мать убитого в Калининградской области мальчика заподозрили в истязании детей

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 7 фев — РИА Новости. Мать убитого под Калининградом мальчика задержали по подозрению в истязании детей, сообщает пресс-служба СУ СК по региону в Telegram-канале.
"Жительница Черняховска задержана по подозрению в истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности. Следственными органами регионального управления СКР в отношении 30-летней жительницы Черняховска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК России ("Истязание"), статьи 125 УК России ("Оставление в опасности") и статьи 156 УК России ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", — говорится в сообщении.
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Мать убитого под Калининградом мальчика привлекут к ответственности
4 февраля, 11:58
Следствие возбудило уголовные дела об убийстве семилетнего мальчика в Черняховске.
Предполагается, что подозреваемая и ее 42-летний супруг с сентября 2023-го по февраль 2025 года дома избивали детей, лишали их воды, запугивали и всячески унижали, причиняя им физическую боль, телесные повреждения и нравственные страдания.
В частности, женщина, зная, что ее супруг в декабре прошлого года умышленно повредил руку ее 12-летней дочери, не обратилась к врачам, чтобы скрыть произошедшее. Ребенку в результате не оказали необходимую помощь.
Кроме того, вечером 1 февраля 2025 года ее супруг избил семилетнего сына, о чем подозреваемая знала. Они приняли решение не обращаться за медицинской помощью. Из-за тяжелых травм ребенок умер.
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"В настоящее время фигурантка задержана в качестве подозреваемой. Следователями регионального управления Следственного комитета с ней выполняются необходимые следственные действия. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения", — добавили в пресс-службе.
В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте города.
До этого, 25 декабря 2024 года, мужчина сломал ключицу старшей сестре убитого мальчика.
По данным регионального СУ СК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК России.
Органами полиции в отношении отчима позднее возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК России.
Ленинградский районный суд Калининграда 5 февраля отправил отчима мальчика под арест до 3 апреля.
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