https://ria.ru/20250207/mask-1998073914.html

Маск признался Трампу в любви

Маск признался Трампу в любви - РИА Новости, 07.02.2025

Маск признался Трампу в любви

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что любит президента США Дональда Трампа настолько, насколько один гетеросексуальный мужчина может... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T20:42:00+03:00

2025-02-07T20:42:00+03:00

2025-02-07T21:24:00+03:00

в мире

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дональд трамп

илон маск

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что любит президента США Дональда Трампа настолько, насколько один гетеросексуальный мужчина может любить другого. "Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", — написал он. Чуть раньше Маск написал на своей странице, что Трамп — лучший президент в истории. Ранее газета The Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна.Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг лиц, приближенных к лидеру страны. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.В конце января глава Белого дома подписал указ о создании Департамента эффективности правительства США во главе с Маском.

https://ria.ru/20250207/time-1998047305.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997701066.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск