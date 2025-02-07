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Маск признался Трампу в любви
Маск признался Трампу в любви - РИА Новости, 07.02.2025
Маск признался Трампу в любви
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что любит президента США Дональда Трампа настолько, насколько один гетеросексуальный мужчина может... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T20:42:00+03:00
2025-02-07T20:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что любит президента США Дональда Трампа настолько, насколько один гетеросексуальный мужчина может любить другого. "Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", — написал он. Чуть раньше Маск написал на своей странице, что Трамп — лучший президент в истории. Ранее газета The Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна.Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг лиц, приближенных к лидеру страны. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.В конце января глава Белого дома подписал указ о создании Департамента эффективности правительства США во главе с Маском.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск признался Трампу в любви
Маск заявил, что любит Трампа настолько, насколько мужчина может любить другого