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Маск признался Трампу в любви - РИА Новости, 07.02.2025
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20:42 07.02.2025 (обновлено: 21:24 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/mask-1998073914.html
Маск признался Трампу в любви
Маск признался Трампу в любви - РИА Новости, 07.02.2025
Маск признался Трампу в любви
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что любит президента США Дональда Трампа настолько, насколько один гетеросексуальный мужчина может... РИА Новости, 07.02.2025
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в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что любит президента США Дональда Трампа настолько, насколько один гетеросексуальный мужчина может любить другого. "Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", — написал он. Чуть раньше Маск написал на своей странице, что Трамп — лучший президент в истории. Ранее газета The Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна.Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг лиц, приближенных к лидеру страны. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.В конце января глава Белого дома подписал указ о создании Департамента эффективности правительства США во главе с Маском.
https://ria.ru/20250207/time-1998047305.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Маск признался Трампу в любви

Маск заявил, что любит Трампа настолько, насколько мужчина может любить другого

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X заявил, что любит президента США Дональда Трампа настолько, насколько один гетеросексуальный мужчина может любить другого.
"Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", — написал он.
Обложка журнала Time - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Time представил обложку с Маском в кресле президента
Вчера, 18:24
Чуть раньше Маск написал на своей странице, что Трамп — лучший президент в истории.
Ранее газета The Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна.
Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг лиц, приближенных к лидеру страны. По их словам, Маск ведет себя как сопрезидент.
В конце января глава Белого дома подписал указ о создании Департамента эффективности правительства США во главе с Маском.
Илон Маск выступает на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска
6 февраля, 12:22
 
В миреСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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