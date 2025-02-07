https://ria.ru/20250207/mariupol-1998090166.html

В Мариуполе при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал человек

В Мариуполе при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал человек - РИА Новости, 07.02.2025

В Мариуполе при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал человек

Человек ранен при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета (ВОП) на Мариуполь, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:44:00+03:00

2025-02-07T23:44:00+03:00

2025-02-07T23:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

мариуполь

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Человек ранен при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета (ВОП) на Мариуполь, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 7 февраля по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Мариуполь: - по улице Волочаевской в результате детонации ВОП ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250207/vsu-1998080118.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия