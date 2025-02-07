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В Мариуполе при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал человек - РИА Новости, 07.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/mariupol-1998090166.html
В Мариуполе при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал человек
В Мариуполе при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал человек - РИА Новости, 07.02.2025
В Мариуполе при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал человек
Человек ранен при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета (ВОП) на Мариуполь, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:44:00+03:00
2025-02-07T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
мариуполь
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Человек ранен при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета (ВОП) на Мариуполь, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 7 февраля по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Мариуполь: - по улице Волочаевской в результате детонации ВОП ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250207/vsu-1998080118.html
мариуполь
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мариуполь, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
В Мариуполе при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета пострадал человек

При сбросе ВСУ взрывоопасного предмета на Мариуполь в ДНР пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Человек ранен при сбросе ВСУ взрывоопасного предмета (ВОП) на Мариуполь, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 7 февраля по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Мариуполь: - по улице Волочаевской в результате детонации ВОП ранен мужчина 1961 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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