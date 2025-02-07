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В Кемеровской области пропал 13-летний мальчик - РИА Новости, 07.02.2025
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15:33 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/malchik-1997992649.html
В Кемеровской области пропал 13-летний мальчик
В Кемеровской области пропал 13-летний мальчик - РИА Новости, 07.02.2025
В Кемеровской области пропал 13-летний мальчик
Тринадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:33:00+03:00
2025-02-07T15:33:00+03:00
происшествия
кемеровская область
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону. "По предварительной информации, 5 февраля 2025 года несовершеннолетний вышел из дома по улице 2-я Березовская, где проживает вместе с семьей, и не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. Следственными органами СУСК… по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения… мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения ребенка, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. "Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: черно-синяя куртка, кадетская форма камуфляжной расцветки, черные ботинки, черная шапка и черные штаны", – говорится в ориентировке. Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49; 8-939-821-1740; 02 (с мобильного – 102).
https://ria.ru/20250131/delo-1996586723.html
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кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Кемеровская область, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Кемеровской области пропал 13-летний мальчик

В Кемеровской области возбудили дело после пропажи 13-летнего мальчика

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону.
"По предварительной информации, 5 февраля 2025 года несовершеннолетний вышел из дома по улице 2-я Березовская, где проживает вместе с семьей, и не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. Следственными органами СУСК… по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения… мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство.
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В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения ребенка, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
"Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: черно-синяя куртка, кадетская форма камуфляжной расцветки, черные ботинки, черная шапка и черные штаны", – говорится в ориентировке.
Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49; 8-939-821-1740; 02 (с мобильного – 102).
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ПроисшествияКемеровская областьПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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