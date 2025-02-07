https://ria.ru/20250207/malchik-1997992649.html

В Кемеровской области пропал 13-летний мальчик

В Кемеровской области пропал 13-летний мальчик - РИА Новости, 07.02.2025

В Кемеровской области пропал 13-летний мальчик

Тринадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:33:00+03:00

2025-02-07T15:33:00+03:00

2025-02-07T15:33:00+03:00

происшествия

кемеровская область

прокопьевск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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КЕМЕРОВО, 7 фев – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по региону. "По предварительной информации, 5 февраля 2025 года несовершеннолетний вышел из дома по улице 2-я Березовская, где проживает вместе с семьей, и не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено. На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. Следственными органами СУСК… по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения… мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения ребенка, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения. Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. "Приметы: на вид 12-13 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет: черно-синяя куртка, кадетская форма камуфляжной расцветки, черные ботинки, черная шапка и черные штаны", – говорится в ориентировке. Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49; 8-939-821-1740; 02 (с мобильного – 102).

https://ria.ru/20250131/delo-1996586723.html

https://ria.ru/20250204/malchik-1997215959.html

кемеровская область

прокопьевск

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происшествия, кемеровская область, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия