https://ria.ru/20250207/luchik-1997901382.html
Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату
Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату - РИА Новости, 07.02.2025
Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату
Малайский медвежонок Лучик из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:59:00+03:00
2025-02-07T10:59:00+03:00
2025-02-07T11:59:00+03:00
хорошие новости
общество
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997900704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88070081cb35322f78ea44e6541504a0.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Малайский медвежонок Лучик из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Первый выход Лучика в игровую комнату сопровождался его живым интересом. У малыша очень озорной характер, он живо на все реагирует. У Лучика меньше страхов, чем у девочек. Когда он пришел в игровую комнату, то для него это было, как ранее и для Маши и Звездочки, чем-то новым, интересным. Он сразу принялся изучать новую территорию, все ее уголки. Лучик сперва внимательно все обнюхивал. Это особенно интересно для него, потому что эта комната используется не только им, но и Звездочкой", — рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Денис Кочатов.Специалист отметил, что так как во время первого выхода медвежонок был совсем маленький, то плохо лазал и первое время находился в основном внизу. При этом он все исследовал, играл с зоологами, ему предлагали различные игрушки. Кочатов также отметил, что у девочек больше желания взаимодействовать и играть с людьми.
https://ria.ru/20250131/panda-1996710270.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997900704_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5860a99507f84f50731155a585e52acb.jpg
Первый выход малыша Лучика в игровую комнату
Первый выход малыша Лучика в игровую комнату
2025-02-07T10:59
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату
Малайский медвежонок из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату