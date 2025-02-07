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Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату - РИА Новости, 07.02.2025
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10:59 07.02.2025 (обновлено: 11:59 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/luchik-1997901382.html
Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату
Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату - РИА Новости, 07.02.2025
Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату
Малайский медвежонок Лучик из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T10:59:00+03:00
2025-02-07T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Малайский медвежонок Лучик из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. &quot;Первый выход Лучика в игровую комнату сопровождался его живым интересом. У малыша очень озорной характер, он живо на все реагирует. У Лучика меньше страхов, чем у девочек. Когда он пришел в игровую комнату, то для него это было, как ранее и для Маши и Звездочки, чем-то новым, интересным. Он сразу принялся изучать новую территорию, все ее уголки. Лучик сперва внимательно все обнюхивал. Это особенно интересно для него, потому что эта комната используется не только им, но и Звездочкой&quot;, — рассказал ведущий зоотехник отдела &quot;Млекопитающие&quot; Московского зоопарка Денис Кочатов.Специалист отметил, что так как во время первого выхода медвежонок был совсем маленький, то плохо лазал и первое время находился в основном внизу. При этом он все исследовал, играл с зоологами, ему предлагали различные игрушки. Кочатов также отметил, что у девочек больше желания взаимодействовать и играть с людьми.
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Первый выход малыша Лучика в игровую комнату
Первый выход малыша Лучика в игровую комнату
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату

Малайский медвежонок из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Малайский медвежонок Лучик из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
«

"Первый выход Лучика в игровую комнату сопровождался его живым интересом. У малыша очень озорной характер, он живо на все реагирует. У Лучика меньше страхов, чем у девочек. Когда он пришел в игровую комнату, то для него это было, как ранее и для Маши и Звездочки, чем-то новым, интересным. Он сразу принялся изучать новую территорию, все ее уголки. Лучик сперва внимательно все обнюхивал. Это особенно интересно для него, потому что эта комната используется не только им, но и Звездочкой", — рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Денис Кочатов.

Специалист отметил, что так как во время первого выхода медвежонок был совсем маленький, то плохо лазал и первое время находился в основном внизу. При этом он все исследовал, играл с зоологами, ему предлагали различные игрушки.
Кочатов также отметил, что у девочек больше желания взаимодействовать и играть с людьми.
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