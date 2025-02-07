https://ria.ru/20250207/luchik-1997901382.html

Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату

Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату - РИА Новости, 07.02.2025

Малайский медвежонок из Московского зоопарка вышел в игровую комнату

Малайский медвежонок Лучик из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T10:59:00+03:00

2025-02-07T10:59:00+03:00

2025-02-07T11:59:00+03:00

хорошие новости

общество

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997900704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_88070081cb35322f78ea44e6541504a0.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Малайский медвежонок Лучик из Московского зоопарка впервые вышел в игровую комнату, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Первый выход Лучика в игровую комнату сопровождался его живым интересом. У малыша очень озорной характер, он живо на все реагирует. У Лучика меньше страхов, чем у девочек. Когда он пришел в игровую комнату, то для него это было, как ранее и для Маши и Звездочки, чем-то новым, интересным. Он сразу принялся изучать новую территорию, все ее уголки. Лучик сперва внимательно все обнюхивал. Это особенно интересно для него, потому что эта комната используется не только им, но и Звездочкой", — рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Московского зоопарка Денис Кочатов.Специалист отметил, что так как во время первого выхода медвежонок был совсем маленький, то плохо лазал и первое время находился в основном внизу. При этом он все исследовал, играл с зоологами, ему предлагали различные игрушки. Кочатов также отметил, что у девочек больше желания взаимодействовать и играть с людьми.

https://ria.ru/20250131/panda-1996710270.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первый выход малыша Лучика в игровую комнату Первый выход малыша Лучика в игровую комнату 2025-02-07T10:59 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московский зоопарк