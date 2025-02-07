https://ria.ru/20250207/lavrov-1998065486.html

Главы МИД России и Турции обсудили Сирию и Украину

Главы МИД России и Турции обсудили Сирию и Украину - РИА Новости, 07.02.2025

Главы МИД России и Турции обсудили Сирию и Украину

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, обсудив Сирию и условившись поддерживать контакт, в том числе... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:37:00+03:00

2025-02-07T19:37:00+03:00

2025-02-07T19:47:00+03:00

россия

сергей лавров

в мире

турция

сирия

хакан фидан

владимир путин

украина

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, обсудив Сирию и условившись поддерживать контакт, в том числе по Ближнему Востоку и Украине, сообщил МИД РФ."В развитие предыдущих контактов президентов и министров обсуждена ситуация в Сирии и вокруг нее. Условлено оставаться в тесном контакте по актуальным двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину", - говорится в сообщении.Кроме того, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели график предстоящих контактов, а также затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня, подтвердив важность координации шагов, в том числе в межведомственном формате, по реализации договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

https://ria.ru/20250205/lavrov-1997464682.html

россия

турция

сирия

украина

ближний восток

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россия, сергей лавров, в мире, турция, сирия, хакан фидан, владимир путин, украина, ближний восток