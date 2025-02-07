https://ria.ru/20250207/lavrov-1998064886.html

Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года

Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года - РИА Новости, 07.02.2025

Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года

Глава МИД России Сергей Лавров и председатели парламентских комитетов стран ОДКБ, отвечающие за вопросы международных отношений и обороны, обсудили итоги... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:28:00+03:00

2025-02-07T19:28:00+03:00

2025-02-07T19:40:00+03:00

россия

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и председатели парламентских комитетов стран ОДКБ, отвечающие за вопросы международных отношений и обороны, обсудили итоги взаимодействия в 2024 году и наметили план дальнейшего развития системы коллективной безопасности, сообщил в пятницу МИД РФ."Обсуждены основные итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ в 2024 году, намечены ключевые направления дальнейшего развития системы коллективной безопасности, укрепления парламентского измерения деятельности объединения и углубления внешнеполитической координации. Проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в мероприятии приняли участие послы стран-членов ОДКБ и генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

https://ria.ru/20250130/odkb-1996282470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров