https://ria.ru/20250207/lavrov-1998064886.html
Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года
Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года - РИА Новости, 07.02.2025
Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года
Глава МИД России Сергей Лавров и председатели парламентских комитетов стран ОДКБ, отвечающие за вопросы международных отношений и обороны, обсудили итоги... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:28:00+03:00
2025-02-07T19:28:00+03:00
2025-02-07T19:40:00+03:00
россия
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и председатели парламентских комитетов стран ОДКБ, отвечающие за вопросы международных отношений и обороны, обсудили итоги взаимодействия в 2024 году и наметили план дальнейшего развития системы коллективной безопасности, сообщил в пятницу МИД РФ."Обсуждены основные итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ в 2024 году, намечены ключевые направления дальнейшего развития системы коллективной безопасности, укрепления парламентского измерения деятельности объединения и углубления внешнеполитической координации. Проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в мероприятии приняли участие послы стран-членов ОДКБ и генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
https://ria.ru/20250130/odkb-1996282470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Россия, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года
МИД: Лавров и председатели комитетов парламентов стран ОДКБ обсудили итоги года