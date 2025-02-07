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Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года - РИА Новости, 07.02.2025
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19:28 07.02.2025 (обновлено: 19:40 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/lavrov-1998064886.html
Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года
Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года - РИА Новости, 07.02.2025
Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года
Глава МИД России Сергей Лавров и председатели парламентских комитетов стран ОДКБ, отвечающие за вопросы международных отношений и обороны, обсудили итоги... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:28:00+03:00
2025-02-07T19:40:00+03:00
россия
одкб
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и председатели парламентских комитетов стран ОДКБ, отвечающие за вопросы международных отношений и обороны, обсудили итоги взаимодействия в 2024 году и наметили план дальнейшего развития системы коллективной безопасности, сообщил в пятницу МИД РФ."Обсуждены основные итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ в 2024 году, намечены ключевые направления дальнейшего развития системы коллективной безопасности, укрепления парламентского измерения деятельности объединения и углубления внешнеполитической координации. Проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.Отмечается, что в мероприятии приняли участие послы стран-членов ОДКБ и генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
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россия, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Россия, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
Лавров обсудил с представителями стран ОДКБ итоги 2024 года

МИД: Лавров и председатели комитетов парламентов стран ОДКБ обсудили итоги года

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и председатели парламентских комитетов стран ОДКБ, отвечающие за вопросы международных отношений и обороны, обсудили итоги взаимодействия в 2024 году и наметили план дальнейшего развития системы коллективной безопасности, сообщил в пятницу МИД РФ.
«
"Обсуждены основные итоги многопланового сотрудничества в формате ОДКБ в 2024 году, намечены ключевые направления дальнейшего развития системы коллективной безопасности, укрепления парламентского измерения деятельности объединения и углубления внешнеполитической координации. Проведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в мероприятии приняли участие послы стран-членов ОДКБ и генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе
30 января, 10:51
 
РоссияОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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