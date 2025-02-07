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Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции - РИА Новости, 07.02.2025
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01:13 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/kurdistan-1997858005.html
Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции
Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции - РИА Новости, 07.02.2025
Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции
Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил в четверг со специальным представителем президента России, заместителем министра иностранных дел... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T01:13:00+03:00
2025-02-07T01:13:00+03:00
в мире
россия
курдистан (иран)
ирак
нечирван барзани
михаил богданов
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БАГДАД, 7 фев - РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил в четверг со специальным представителем президента России, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым во время его визита в Курдистан российские инвестиции в экономику региона, говорится в поступившем РИА Новости сообщении от администрации Барзани. "В ходе встречи обсуждались развитие отношений России с Ираком и Курдистаном, отношения между Эрбилем и Багдадом, российские инвестиции в Курдистан, ситуация в Сирии, а также последние события на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении. По данным администрации главы Иракского Курдистана, Барзани подчеркнул стремление Курдистана улучшить отношения с Россией, указав на роль российских компаний в регионе, особенно в сфере энергетического сотрудничества. "Также обсуждалась важность поддержания стабильности и безопасности в Ираке, обе стороны выразили совместную поддержку усилиям, направленным на решение спорных вопросов между Эрбилем и Багдадом... Стороны высказались в поддержку стабильного развития региона и защиты прав курдов", - отметили в офисе главы Курдистана. Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что замглавы МИД РФ Михаил Богданов посетил Багдад с визитом, в ходе которого провел переговоры с руководством Ирака по развитию двусторонних связей.
https://ria.ru/20240116/ataki-1921548445.html
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в мире, россия, курдистан (иран), ирак, нечирван барзани, михаил богданов
В мире, Россия, Курдистан (Иран), Ирак, Нечирван Барзани, Михаил Богданов
Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции

Барзани обсудил с замглавы МИД Богдановым российские инвестиции в Курдистан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкНечирван Барзани
Нечирван Барзани - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Нечирван Барзани. Архивное фото
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БАГДАД, 7 фев - РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил в четверг со специальным представителем президента России, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым во время его визита в Курдистан российские инвестиции в экономику региона, говорится в поступившем РИА Новости сообщении от администрации Барзани.
"В ходе встречи обсуждались развитие отношений России с Ираком и Курдистаном, отношения между Эрбилем и Багдадом, российские инвестиции в Курдистан, ситуация в Сирии, а также последние события на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении.
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По данным администрации главы Иракского Курдистана, Барзани подчеркнул стремление Курдистана улучшить отношения с Россией, указав на роль российских компаний в регионе, особенно в сфере энергетического сотрудничества. "Также обсуждалась важность поддержания стабильности и безопасности в Ираке, обе стороны выразили совместную поддержку усилиям, направленным на решение спорных вопросов между Эрбилем и Багдадом... Стороны высказались в поддержку стабильного развития региона и защиты прав курдов", - отметили в офисе главы Курдистана.
Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что замглавы МИД РФ Михаил Богданов посетил Багдад с визитом, в ходе которого провел переговоры с руководством Ирака по развитию двусторонних связей.
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