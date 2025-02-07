https://ria.ru/20250207/kurdistan-1997858005.html

Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции

Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции - РИА Новости, 07.02.2025

Президент Иракского Курдистана обсудил с Богдановым российские инвестиции

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил в четверг со специальным представителем президента России, заместителем министра иностранных дел... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T01:13:00+03:00

2025-02-07T01:13:00+03:00

2025-02-07T01:13:00+03:00

в мире

россия

курдистан (иран)

ирак

нечирван барзани

михаил богданов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149567/70/1495677065_0:0:2299:1293_1920x0_80_0_0_6e05385181e772a61ea6746624a80107.jpg

БАГДАД, 7 фев - РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани обсудил в четверг со специальным представителем президента России, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым во время его визита в Курдистан российские инвестиции в экономику региона, говорится в поступившем РИА Новости сообщении от администрации Барзани. "В ходе встречи обсуждались развитие отношений России с Ираком и Курдистаном, отношения между Эрбилем и Багдадом, российские инвестиции в Курдистан, ситуация в Сирии, а также последние события на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении. По данным администрации главы Иракского Курдистана, Барзани подчеркнул стремление Курдистана улучшить отношения с Россией, указав на роль российских компаний в регионе, особенно в сфере энергетического сотрудничества. "Также обсуждалась важность поддержания стабильности и безопасности в Ираке, обе стороны выразили совместную поддержку усилиям, направленным на решение спорных вопросов между Эрбилем и Багдадом... Стороны высказались в поддержку стабильного развития региона и защиты прав курдов", - отметили в офисе главы Курдистана. Ранее министерство иностранных дел РФ сообщило, что замглавы МИД РФ Михаил Богданов посетил Багдад с визитом, в ходе которого провел переговоры с руководством Ирака по развитию двусторонних связей.

https://ria.ru/20240116/ataki-1921548445.html

https://ria.ru/20240704/irak-1957505046.html

россия

курдистан (иран)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курдистан (иран), ирак, нечирван барзани, михаил богданов