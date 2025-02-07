Рейтинг@Mail.ru
В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/krym-1998031354.html
В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС
В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС - РИА Новости, 07.02.2025
В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС
Автомобиль Volkswagen Touran врезался в стоящий на обочине автомобиль ДПС на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма, пострадали водитель легкового... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:27:00+03:00
2025-02-07T17:27:00+03:00
происшествия
белогорский район
симферополь
дтп
республика крым
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Touran врезался в стоящий на обочине автомобиль ДПС на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма, пострадали водитель легкового автомобиля и два сотрудника ДПС, сообщили в МВД региона. По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу в 12.10 на автодороге "Таврида" вблизи села Цветочное по направлению в сторону Симферополя. По данным полиции, водитель, 1956 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touran, допустил наезд на стоящий в правой полосе служебный автомобиль Госавтоинспекции Белогорского района со включенными проблесковыми маячками, сотрудники которого оформляли дорожно-транспортное происшествие. "В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Touran и два сотрудника ДПС получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с похолоданием, снегом, гололедицей и порывами ветра до штормовых значений.
https://ria.ru/20250207/dtp-1998012528.html
https://ria.ru/20250204/dtp-1997290027.html
белогорский район
симферополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белогорский район, симферополь, дтп, республика крым, россия
Происшествия, Белогорский район, Симферополь, ДТП, Республика Крым, Россия
В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС

В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС, три человека пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Touran врезался в стоящий на обочине автомобиль ДПС на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма, пострадали водитель легкового автомобиля и два сотрудника ДПС, сообщили в МВД региона.
По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу в 12.10 на автодороге "Таврида" вблизи села Цветочное по направлению в сторону Симферополя. По данным полиции, водитель, 1956 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touran, допустил наезд на стоящий в правой полосе служебный автомобиль Госавтоинспекции Белогорского района со включенными проблесковыми маячками, сотрудники которого оформляли дорожно-транспортное происшествие.
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Белгороде после ДТП с участием скорой возбудили уголовное дело
Вчера, 16:27
"В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Touran и два сотрудника ДПС получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с похолоданием, снегом, гололедицей и порывами ветра до штормовых значений.
Кадры с места ДТП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В МВД назвали причину смертельного ДТП в Новосибирской области
4 февраля, 12:50
 
ПроисшествияБелогорский районСимферопольДТПРеспублика КрымРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала