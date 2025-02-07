https://ria.ru/20250207/krym-1998031354.html

В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС

В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС - РИА Новости, 07.02.2025

В Крыму автомобиль врезался в служебную машину ДПС

Автомобиль Volkswagen Touran врезался в стоящий на обочине автомобиль ДПС на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма, пострадали водитель легкового... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T17:27:00+03:00

2025-02-07T17:27:00+03:00

2025-02-07T17:27:00+03:00

происшествия

белогорский район

симферополь

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Автомобиль Volkswagen Touran врезался в стоящий на обочине автомобиль ДПС на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма, пострадали водитель легкового автомобиля и два сотрудника ДПС, сообщили в МВД региона. По предварительной информации, ДТП произошло в пятницу в 12.10 на автодороге "Таврида" вблизи села Цветочное по направлению в сторону Симферополя. По данным полиции, водитель, 1956 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Touran, допустил наезд на стоящий в правой полосе служебный автомобиль Госавтоинспекции Белогорского района со включенными проблесковыми маячками, сотрудники которого оформляли дорожно-транспортное происшествие. "В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Touran и два сотрудника ДПС получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с похолоданием, снегом, гололедицей и порывами ветра до штормовых значений.

https://ria.ru/20250207/dtp-1998012528.html

https://ria.ru/20250204/dtp-1997290027.html

белогорский район

симферополь

республика крым

россия

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происшествия, белогорский район, симферополь, дтп, республика крым, россия