https://ria.ru/20250207/krym-1997878869.html

В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей Курской области

В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей Курской области - РИА Новости, 07.02.2025

В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей Курской области

В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей приграничных районов Курской области, находящихся в пунктах временного размещения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:59:00+03:00

2025-02-07T07:59:00+03:00

2025-02-07T07:59:00+03:00

курская область

андрей черный

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей приграничных районов Курской области, находящихся в пунктах временного размещения, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", руководитель Творческой гостиной "Чеховская осень" Андрей Чернов. "Мы самостоятельно проводим в Крыму творческие выступления в онлайн-режиме из студии Творческой гостиной "Чеховская осень" в поддержку жителей из приграничных районов Курской области, которые вынужденно пока находятся в пунктах временного размещения", - сказал Чернов агентству. Проект запущен при поддержке правительств Курской области и Крыма. В частности, по его словам, более 50 крымских исполнителей на добровольных и волонтерских началах поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и читают стихи, которые в онлайн-режиме транслируются в ПВР Курской области. "В наших выступлениях принимают участие как взрослые, так и детские коллективы и солисты. Звучат песни и инструментальные мелодии, к которым мы привыкли еще с детства. Мы стараемся, по мере сил, помогать людям и морально поддерживать жителей Курской области, передавая с крымской земли теплоту и искренность нашего творчества", - сказал Чернов. Кроме того, по его словам, в планах Творческой гостиной "Чеховская осень" организация поездки с концертом крымских коллективов в Курскую область, чтобы выступить перед жителями в живую.

https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html

https://ria.ru/20240808/pomosch-1965000034.html

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, андрей черный, общество