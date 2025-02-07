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В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
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07:59 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/krym-1997878869.html
В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей Курской области
В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей Курской области
В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей приграничных районов Курской области, находящихся в пунктах временного размещения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:59:00+03:00
2025-02-07T07:59:00+03:00
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей приграничных районов Курской области, находящихся в пунктах временного размещения, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", руководитель Творческой гостиной "Чеховская осень" Андрей Чернов. "Мы самостоятельно проводим в Крыму творческие выступления в онлайн-режиме из студии Творческой гостиной "Чеховская осень" в поддержку жителей из приграничных районов Курской области, которые вынужденно пока находятся в пунктах временного размещения", - сказал Чернов агентству. Проект запущен при поддержке правительств Курской области и Крыма. В частности, по его словам, более 50 крымских исполнителей на добровольных и волонтерских началах поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и читают стихи, которые в онлайн-режиме транслируются в ПВР Курской области. "В наших выступлениях принимают участие как взрослые, так и детские коллективы и солисты. Звучат песни и инструментальные мелодии, к которым мы привыкли еще с детства. Мы стараемся, по мере сил, помогать людям и морально поддерживать жителей Курской области, передавая с крымской земли теплоту и искренность нашего творчества", - сказал Чернов. Кроме того, по его словам, в планах Творческой гостиной "Чеховская осень" организация поездки с концертом крымских коллективов в Курскую область, чтобы выступить перед жителями в живую.
https://ria.ru/20240813/evakuatsiya-1965885083.html
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курская область, андрей черный, общество
Курская область, Андрей Черный, Общество
В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей Курской области

В Крыму запустили проект для жителей Курской области, находящихся в ПВР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В Крыму запустили гуманитарный проект для жителей приграничных районов Курской области, находящихся в пунктах временного размещения, сообщил РИА Новости заместитель председателя региональной общественной организации "Союз писателей Республики Крым", руководитель Творческой гостиной "Чеховская осень" Андрей Чернов.
"Мы самостоятельно проводим в Крыму творческие выступления в онлайн-режиме из студии Творческой гостиной "Чеховская осень" в поддержку жителей из приграничных районов Курской области, которые вынужденно пока находятся в пунктах временного размещения", - сказал Чернов агентству.
Пункт временного размещения в Орловской области для жителей приграничных районов Курской области. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Орловской области развернули 38 ПВР для жителей курского приграничья
13 августа 2024, 11:44
Проект запущен при поддержке правительств Курской области и Крыма.
В частности, по его словам, более 50 крымских исполнителей на добровольных и волонтерских началах поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и читают стихи, которые в онлайн-режиме транслируются в ПВР Курской области.
"В наших выступлениях принимают участие как взрослые, так и детские коллективы и солисты. Звучат песни и инструментальные мелодии, к которым мы привыкли еще с детства. Мы стараемся, по мере сил, помогать людям и морально поддерживать жителей Курской области, передавая с крымской земли теплоту и искренность нашего творчества", - сказал Чернов.
Кроме того, по его словам, в планах Творческой гостиной "Чеховская осень" организация поездки с концертом крымских коллективов в Курскую область, чтобы выступить перед жителями в живую.
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Курская областьАндрей ЧерныйОбщество
 
 
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