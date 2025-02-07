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В Крыму заявили, что USAID пыталось внедриться в парламент полуострова

В Крыму заявили, что USAID пыталось внедриться в парламент полуострова - РИА Новости, 07.02.2025

В Крыму заявили, что USAID пыталось внедриться в парламент полуострова

Структуры Агентства США по международному развитию USAID пытались до 2014 года внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра, сообщил РИА... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T03:08:00+03:00

2025-02-07T03:08:00+03:00

2025-02-07T03:08:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Структуры Агентства США по международному развитию USAID пытались до 2014 года внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Позже Маск заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. "В парламенте Крыма они (структуры USAID - ред.) предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке", - сказал Константинов агентству. По его словам, структуры USAID активно работали в Крыму до 2014 года и прекратили свою деятельность только после воссоединения полуострова с Россией. "Структуры USAID работали, если это можно так назвать, в Крыму, а по факту - шпионили. Эти организации работали не только в Крыму или на Украине, а по всему миру. Все госперевороты, распространение дезинформации - они все это делали и достаточно эффективно. Небольшим количеством денег они узнавали все о стране. Скажем, за деньги на четыре новых окна в детский сад надо было сдать полную справку о населённом пункте: количество жителей, предприятия и все остальное. И многие на радостях делали это", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250202/mask-1996923683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, владимир константинов, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, оон, в мире