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В Кремле не стали комментировать заявления Трампа по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
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13:10 07.02.2025 (обновлено: 13:11 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/kreml-1997945489.html
В Кремле не стали комментировать заявления Трампа по Украине
В Кремле не стали комментировать заявления Трампа по Украине - РИА Новости, 07.02.2025
В Кремле не стали комментировать заявления Трампа по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп хотел урегулировать конфликт... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:10:00+03:00
2025-02-07T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп хотел урегулировать конфликт на Украине до инаугурации. "Нам нечего пока добавить по этой теме, очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются утками или ещё что-то. Поэтому нет возможности и желания как-то на подобные сообщения реагировать", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о желании главы США остановить кровопролитие на Украине ещё до начала переговоров.
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в мире, сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, кит келлог
В мире, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Кит Келлог
В Кремле не стали комментировать заявления Трампа по Украине

Песков не ответил на заявления Трампа об урегулировании конфликта на Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев заявления Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп хотел урегулировать конфликт на Украине до инаугурации.
"Нам нечего пока добавить по этой теме, очень много заявлений, сообщений, которые на следующий день опровергаются, меняются, признаются утками или ещё что-то. Поэтому нет возможности и желания как-то на подобные сообщения реагировать", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о желании главы США остановить кровопролитие на Украине ещё до начала переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Келлог рассказал о первом шаге Трампа по Украине
09:36
 
В миреСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампКит Келлог
 
 
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