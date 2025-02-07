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В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 07.02.2025
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
Урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:02:00+03:00
2025-02-07T13:02:00+03:00
2025-02-07T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине должно наступить на уровне переговоров, пока чего-то конкретного в этом направлении нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В любом случае урегулирование должно наступить в результате переговоров. Но чего-то конкретного на этот счет пока нет", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о перспективах урегулирования украинского конфликта.Представитель Кремля подчеркнул, что Россия сохраняет готовность к переговорам.Ранее Келлог в интервью газете New York Post заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не будет приемлемой для всех сторон.
https://ria.ru/20250205/peskov-1997477720.html
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украина, россия, дмитрий песков, сша, кит келлог, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, США, Кит Келлог, В мире
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
Песков: урегулирование на Украине должно наступить в результате переговоров