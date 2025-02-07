В Краснодаре полиция отыскала девушку, которая топлес прокатилась на машине
В Краснодаре полиция отыскала девушку, которая топлес каталась по центру города
© Фото : Полиция Краснодара/TelegramДевушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара
Девушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы нашли 28-летнюю девушку, которая топлес прокатилась на машине по центру Краснодара, она заявила, что этого больше не повторится, сообщили в УМВД краевой столицы.
Ранее в сети появилось видео с брюнеткой, высунувшейся в люк желтого Mercedes и полностью обнажившей грудь. Удивление у автора ролика вызвал тот факт, что на улице только +3.
"Злого умысла не предвидела, о содеянном сожалею, раскаиваюсь. Впредь такого больше не повторится", - сказала девушка на опубликованных полицией кадрах.
Установлено, что во вторник в девять вечера 28-летняя местная жительница на Красной улице вылезла в люк автомобиля в обнаженном виде, "демонстрируя интимные части тела" и "выражая явное неуважение к обществу". На нее составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по которому грозит вплоть до 15 суток ареста.
Блогер проехал на автомобиле по торговому центру в Подмосковье
15 декабря 2021, 09:47