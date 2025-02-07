https://ria.ru/20250207/krasnodar-1997905019.html

В Краснодаре полиция отыскала девушку, которая топлес прокатилась на машине

В Краснодаре полиция отыскала девушку, которая топлес прокатилась на машине - РИА Новости, 07.02.2025

В Краснодаре полиция отыскала девушку, которая топлес прокатилась на машине

Правоохранительные органы нашли 28-летнюю девушку, которая топлес прокатилась на машине по центру Краснодара, она заявила, что этого больше не повторится,... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:16:00+03:00

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происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 7 фев – РИА Новости. Правоохранительные органы нашли 28-летнюю девушку, которая топлес прокатилась на машине по центру Краснодара, она заявила, что этого больше не повторится, сообщили в УМВД краевой столицы. Ранее в сети появилось видео с брюнеткой, высунувшейся в люк желтого Mercedes и полностью обнажившей грудь. Удивление у автора ролика вызвал тот факт, что на улице только +3. "Злого умысла не предвидела, о содеянном сожалею, раскаиваюсь. Впредь такого больше не повторится", - сказала девушка на опубликованных полицией кадрах. Установлено, что во вторник в девять вечера 28-летняя местная жительница на Красной улице вылезла в люк автомобиля в обнаженном виде, "демонстрируя интимные части тела" и "выражая явное неуважение к обществу". На нее составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по которому грозит вплоть до 15 суток ареста.

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происшествия, краснодар, россия