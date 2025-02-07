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Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь - РИА Новости, 07.02.2025
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00:59 07.02.2025 (обновлено: 10:56 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/krasnodar-1997857261.html
Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь
Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь - РИА Новости, 07.02.2025
Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь
Правоохранительные органы устанавливают личность девушки, которая вылезла из люка Mercedes и показала грудь в центре Краснодара, ей грозит до 15 суток ареста, а РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:59:00+03:00
2025-02-07T10:56:00+03:00
происшествия
авто
краснодар
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mercedes
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность девушки, которая вылезла из люка Mercedes и показала грудь в центре Краснодара, ей грозит до 15 суток ареста, а водителю - штраф, сообщили в УМВД по краевой столице. В сети появилось видео, где брюнетка, стоявшая в люке желтого Mercedes, оголилась, полностью обнажив грудь. Автор ролика при этом удивляется, учитывая, что на улице только 3 градуса тепла. "Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность водителя, которому грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины в размере 2000 рублей. В том числе будет установлена личность девушки, которой за совершенные ею действия может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, краснодар, россия, mercedes
Происшествия, Авто, Краснодар, Россия, Mercedes
Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь

Девушке, которая из люка авто показала грудь краснодарцам, грозит 15 суток

© Фото : Полиция Краснодара/TelegramДевушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара
Девушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Полиция Краснодара/Telegram
Девушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность девушки, которая вылезла из люка Mercedes и показала грудь в центре Краснодара, ей грозит до 15 суток ареста, а водителю - штраф, сообщили в УМВД по краевой столице.
В сети появилось видео, где брюнетка, стоявшая в люке желтого Mercedes, оголилась, полностью обнажив грудь. Автор ролика при этом удивляется, учитывая, что на улице только 3 градуса тепла.
"Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность водителя, которому грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины в размере 2000 рублей. В том числе будет установлена личность девушки, которой за совершенные ею действия может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
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