Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь
Девушке, которая из люка авто показала грудь краснодарцам, грозит 15 суток
© Фото : Полиция Краснодара/TelegramДевушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара
Девушка, которая из люка авто показала грудь, в отделении полиции Краснодара
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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность девушки, которая вылезла из люка Mercedes и показала грудь в центре Краснодара, ей грозит до 15 суток ареста, а водителю - штраф, сообщили в УМВД по краевой столице.
В сети появилось видео, где брюнетка, стоявшая в люке желтого Mercedes, оголилась, полностью обнажив грудь. Автор ролика при этом удивляется, учитывая, что на улице только 3 градуса тепла.
"Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность водителя, которому грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины в размере 2000 рублей. В том числе будет установлена личность девушки, которой за совершенные ею действия может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
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