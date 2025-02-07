https://ria.ru/20250207/krasnodar-1997857261.html

Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь

Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь - РИА Новости, 07.02.2025

Полиция Краснодара ищет девушку, которая из люка авто показала грудь

Правоохранительные органы устанавливают личность девушки, которая вылезла из люка Mercedes и показала грудь в центре Краснодара, ей грозит до 15 суток ареста, а РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:59:00+03:00

2025-02-07T00:59:00+03:00

2025-02-07T10:56:00+03:00

происшествия

авто

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КРАСНОДАР, 7 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы устанавливают личность девушки, которая вылезла из люка Mercedes и показала грудь в центре Краснодара, ей грозит до 15 суток ареста, а водителю - штраф, сообщили в УМВД по краевой столице. В сети появилось видео, где брюнетка, стоявшая в люке желтого Mercedes, оголилась, полностью обнажив грудь. Автор ролика при этом удивляется, учитывая, что на улице только 3 градуса тепла. "Полицией города Краснодара инициировано проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность водителя, которому грозит административный штраф за перевозку пассажиров вне кабины в размере 2000 рублей. В том числе будет установлена личность девушки, которой за совершенные ею действия может грозить административная ответственность в виде ареста сроком до 15 суток по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241030/strelba-1980812946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, краснодар, россия, mercedes