https://ria.ru/20250207/kitaj-1997905428.html

Китай прокомментировал выход Панамы из инициативы "Один пояс, один путь"

Китай прокомментировал выход Панамы из инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 07.02.2025

Китай прокомментировал выход Панамы из инициативы "Один пояс, один путь"

Китай выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы прекратить участие в инициативе “Один пояс, один путь”, надеется, что страна устранит внешнее... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:18:00+03:00

2025-02-07T11:18:00+03:00

2025-02-07T11:18:00+03:00

в мире

панама

китай

сша

марко рубио

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg

ПЕКИН, 7 фев - РИА Новости. Китай выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы прекратить участие в инициативе “Один пояс, один путь”, надеется, что страна устранит внешнее вмешательство и примет правильное решение, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил, что решение Панамы выйти из китайской инициативы "Пояс и путь" не связано с недавним визитом госсекретаря США Марко Рубио и было принято задолго до него, посол страны в Китае уже направил властям соответствующий документ о немедленном прекращении участия, заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. “Китай выступает решительно против действий США, которые путем давления и принуждения пытаются очернить и подорвать сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", а также выражает глубокое сожаление в связи с решением Панамы не продлевать действие меморандума о взаимопонимании”, - сказал Линь Цзянь. Он отметил, что сотрудничество Китая и Панамы в рамках инициативы “Один пояс, один путь” в последние годы достигло плодотворных результатов, постоянно принося пользу народам двух стран. “Надеемся, что панамская сторона будет исходить из общей обстановки в двусторонних отношениях и долгосрочных интересов двух народов, устранит внешнее вмешательство и примет правильное решение”, - сказал Линь Цзянь. Во время своей инаугурационной речи 20 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил президенту страны Хосе Раулю, что американский лидер Дональд Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при возросшем влиянии Китая на регион. После этого глава Панамы заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".

https://ria.ru/20250203/panama-1997160786.html

https://ria.ru/20250202/tramp-1996929171.html

панама

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, панама, китай, сша, марко рубио, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады