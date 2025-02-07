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Переговоры с МАГАТЭ начались с минуты молчания в память о Кириллове
Переговоры с МАГАТЭ начались с минуты молчания в память о Кириллове - РИА Новости, 07.02.2025
Переговоры с МАГАТЭ начались с минуты молчания в память о Кириллове
Консультации делегаций России и МАГАТЭ, прошедшие в пятницу в Москве, начались с минуты молчания в память об убитом в декабре 2024 года начальнике войск... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:18:00+03:00
2025-02-07T14:18:00+03:00
2025-02-07T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Консультации делегаций России и МАГАТЭ, прошедшие в пятницу в Москве, начались с минуты молчания в память об убитом в декабре 2024 года начальнике войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанте Игоре Кириллове, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Кириллов, как начальник войск РХБЗ, был участником предыдущих раундов консультаций РФ-МАГАТЭ. "Наш разговор сегодня начался с минуты молчания в память нашего товарища Игоря Анатольевича Кириллова, начальника войск РХБЗ, которого не стало в декабре в результате атаки, ответственность за которую на себя взяло руководство Украины", - сказал Лихачев журналистам по итогам нынешней встречи. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. На следующий день был задержан исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов. Тот рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, а за совершение преступления ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу. Позднее СК сообщил о задержании еще двух фигурантов по уголовному делу об убийстве Кириллова, они арестованы.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989606038.html
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россия, москва, европа, алексей лихачев, магатэ, войска рхбз, следственный комитет россии (ск рф)
Ядерные технологии, Россия, Москва, Европа, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Войска РХБЗ, Следственный комитет России (СК РФ)
Переговоры с МАГАТЭ начались с минуты молчания в память о Кириллове
Переговоры с делегацией МАГАТЭ начались с минуты молчания в память о Кириллове