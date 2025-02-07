https://ria.ru/20250207/kiev-1998085194.html

Антикоррупционная прокуратура сообщила об аресте заммэра Киева

Антикоррупционная прокуратура сообщила об аресте заммэра Киева - РИА Новости, 07.02.2025

Антикоррупционная прокуратура сообщила об аресте заммэра Киева

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко арестован на два месяца с возможностью внесения залога, сообщает в пятницу специализированная антикоррупционная... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T22:33:00+03:00

2025-02-07T22:33:00+03:00

2025-02-07T22:33:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Заместитель мэра Киева Виталия Кличко арестован на два месяца с возможностью внесения залога, сообщает в пятницу специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Сама прокуратура имени подозреваемого не называет, однако, согласно изданию "Украинская правда", речь идет о Петре Олениче. "Содержание под стражей и залог... Следственный судья ВАКС (Высший антикоррупционный суд – ред.) 7 февраля 2025 года поддержал позицию прокурора и применил меру пресечения к заместителю председателя Киевской городской государственной администрации, подозреваемому по делу о завладении землей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен (361,6 тысячи долларов США). В пятницу утром сообщалось, что в киевском горсовете проходят обыски в рамках открытого дела о возможном злоупотреблении властью чиновниками, они связаны с событиями 2009 года.

https://ria.ru/20250207/zamministra-1998033395.html

https://ria.ru/20250121/klichko-1994843959.html

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в мире, киев, виталий кличко, украина