https://ria.ru/20250207/kiev-1998083192.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.02.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T22:08:00+03:00
2025-02-07T22:08:00+03:00
2025-02-07T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в городе была объявлена в 21.54 мск. Тревога также действует в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черкасской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250207/vsu-1998080118.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Киеве объявили воздушную тревогу