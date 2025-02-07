В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу
"Страна.ua": в Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу
© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Киеве, отлавливающие уклонистов, начали останавливать машины прямо во время движения, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
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"Страна.ua" также опубликовала видео, на котором микроавтобус, как утверждается, с сотрудниками военкомата, едет с открытыми дверьми. На следующем кадре видно, как они уже остановили соседний автомобиль. Дальнейшая судьба водителя неизвестна.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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