Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/kiev-1998062166.html
В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу
В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу - РИА Новости, 07.02.2025
В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу
Сотрудники военкоматов в Киеве, отлавливающие уклонистов, начали останавливать машины прямо во время движения, сообщает в пятницу украинское издание... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:10:00+03:00
2025-02-07T19:10:00+03:00
в мире
киев
украина
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_0:19:3072:1746_1920x0_80_0_0_7d0f83b21d6a83100e867b8f459de9fd.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Киеве, отлавливающие уклонистов, начали останавливать машины прямо во время движения, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Киеве начали перехватывать машины прямо на ходу посреди дороги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В каком районе города произошел инцидент, не уточняется. "Страна.ua" также опубликовала видео, на котором микроавтобус, как утверждается, с сотрудниками военкомата, едет с открытыми дверьми. На следующем кадре видно, как они уже остановили соседний автомобиль. Дальнейшая судьба водителя неизвестна. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955038559_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_715c7ae61c6de300f404439b8e9f6a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Страна.ua
В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу

"Страна.ua": в Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу

© AP Photo / Efrem LukatskyМобилизованный военнослужащий во время тренировки
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мобилизованный военнослужащий во время тренировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Киеве, отлавливающие уклонистов, начали останавливать машины прямо во время движения, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
"ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Киеве начали перехватывать машины прямо на ходу посреди дороги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В каком районе города произошел инцидент, не уточняется.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Мобилизация на Украине перестала успевать за ростом потерь ВСУ
30 января, 12:27
"Страна.ua" также опубликовала видео, на котором микроавтобус, как утверждается, с сотрудниками военкомата, едет с открытыми дверьми. На следующем кадре видно, как они уже остановили соседний автомобиль. Дальнейшая судьба водителя неизвестна.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря 2024, 10:32
 
В миреКиевУкраинаСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала