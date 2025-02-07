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В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу

В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу - РИА Новости, 07.02.2025

В Киеве сотрудники военкоматов начали останавливать машины на ходу

Сотрудники военкоматов в Киеве, отлавливающие уклонистов, начали останавливать машины прямо во время движения, сообщает в пятницу украинское издание... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:10:00+03:00

2025-02-07T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сотрудники военкоматов в Киеве, отлавливающие уклонистов, начали останавливать машины прямо во время движения, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Киеве начали перехватывать машины прямо на ходу посреди дороги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В каком районе города произошел инцидент, не уточняется. "Страна.ua" также опубликовала видео, на котором микроавтобус, как утверждается, с сотрудниками военкомата, едет с открытыми дверьми. На следующем кадре видно, как они уже остановили соседний автомобиль. Дальнейшая судьба водителя неизвестна. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250130/poteri-1996326090.html

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