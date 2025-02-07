https://ria.ru/20250207/kiev-1998043422.html

Киев превратил Дзержинск в укрепленный район, заявили в Минобороны

Киев превратил Дзержинск в укрепленный район, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025

Киев превратил Дзержинск в укрепленный район, заявили в Минобороны

Киевский режим превратил Дзержинск в ДНР в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:07:00+03:00

2025-02-07T18:07:00+03:00

2025-02-07T18:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998021461_0:20:1301:751_1920x0_80_0_0_d657b7319d27de41fc760a70ce37c02b.png

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Киевский режим превратил Дзержинск в ДНР в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку, сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщило, что 7 февраля 2025 года город был освобожден подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "Как и многие другие крупные города Донбасса киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обороны ВСУ также использовали терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города. По данным Минобороны РФ, Дзержинск - самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. На начало 2022 года общее число жителей агломерации составляло более 73,5 тысяч человек, причем непосредственно в самом Дзержинске проживали около 35 тысяч жителей.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины