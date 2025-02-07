https://ria.ru/20250207/kiev-1998043422.html
Киев превратил Дзержинск в укрепленный район, заявили в Минобороны
Киев превратил Дзержинск в укрепленный район, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.02.2025
Киев превратил Дзержинск в укрепленный район, заявили в Минобороны
Киевский режим превратил Дзержинск в ДНР в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:07:00+03:00
2025-02-07T18:07:00+03:00
2025-02-07T18:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998021461_0:20:1301:751_1920x0_80_0_0_d657b7319d27de41fc760a70ce37c02b.png
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Киевский режим превратил Дзержинск в ДНР в мощный укрепленный район, где каждое здание представляло оборудованную огневую точку, сообщили в Минобороны РФ. Ранее ведомство сообщило, что 7 февраля 2025 года город был освобожден подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "Как и многие другие крупные города Донбасса киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью подземных коммуникаций. Практически каждое здание представляло из себя хорошо оборудованную в инженерном отношении и защищенную долговременную огневую точку", - говорится в сообщении. Отмечается, что для обороны ВСУ также использовали терриконы и шахты, расположенные в северной и западной частях города. По данным Минобороны РФ, Дзержинск - самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. На начало 2022 года общее число жителей агломерации составляло более 73,5 тысяч человек, причем непосредственно в самом Дзержинске проживали около 35 тысяч жителей.
https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1983586290.html
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1998021461_136:0:1163:770_1920x0_80_0_0_783d7a987442dfcb49e2f60871244eef.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Киев превратил Дзержинск в укрепленный район, заявили в Минобороны
Минобороны: киевский режим превратил Дзержинск в мощный укрепленный район