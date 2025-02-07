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"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России - РИА Новости, 07.02.2025
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11:58 07.02.2025 (обновлено: 12:17 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/kiev-1997920266.html
"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России
"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России - РИА Новости, 07.02.2025
"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России
Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:58:00+03:00
2025-02-07T12:17:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
михаил подоляк
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина."Необязательно доводить до прямого боевого столкновения Америки и России, но нам безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно", — рассказал ПодолякКак писала газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
https://ria.ru/20250207/tramp-1997914687.html
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в мире, россия, киев, сша, михаил подоляк, владимир зеленский, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)
В мире, Россия, Киев, США, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа)
"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России

Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать войну России и США

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.
«
"Необязательно доводить до прямого боевого столкновения Америки и России, но нам безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно", — рассказал Подоляк
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11:38
Как писала газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
"За три месяца". В США сделали мрачное заявление о ВСУ
2 февраля, 16:40
 
В миреРоссияКиевСШАМихаил ПодолякВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)
 
 
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