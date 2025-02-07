https://ria.ru/20250207/kiev-1997920266.html

"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России

"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России - РИА Новости, 07.02.2025

"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России

Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина. РИА Новости, 07.02.2025

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рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина."Необязательно доводить до прямого боевого столкновения Америки и России, но нам безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно", — рассказал ПодолякКак писала газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.

https://ria.ru/20250207/tramp-1997914687.html

https://ria.ru/20250202/vsu-1996902010.html

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в мире, россия, киев, сша, михаил подоляк, владимир зеленский, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)