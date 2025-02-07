https://ria.ru/20250207/kiev-1997920266.html
"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России
"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России - РИА Новости, 07.02.2025
"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России
Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:58:00+03:00
2025-02-07T11:58:00+03:00
2025-02-07T12:17:00+03:00
в мире
россия
киев
сша
михаил подоляк
владимир зеленский
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.Киев хотел бы спровоцировать войну между Россией и США, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина."Необязательно доводить до прямого боевого столкновения Америки и России, но нам безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно", — рассказал ПодолякКак писала газета Financial Times, украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обеспечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что Москве нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
https://ria.ru/20250207/tramp-1997914687.html
https://ria.ru/20250202/vsu-1996902010.html
россия
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8826a67f882ee7cf6171d033c965060f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, сша, михаил подоляк, владимир зеленский, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)
В мире, Россия, Киев, США, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа)
"Война иного уровня". Киев раскрыл зловещий план против России
Подоляк признал, что Киев хотел бы спровоцировать войну России и США