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Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
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23:57 07.02.2025 (обновлено: 23:58 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/khinshteyn-1998091171.html
Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из Курской области
Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из Курской области - РИА Новости, 07.02.2025
Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из Курской области
Около трети выпускников школ Курской области уезжают из региона, подавляющее большинство из них - ученики с высокими показателями на госэкзаменах, заявил врио... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:57:00+03:00
2025-02-07T23:58:00+03:00
общество
курская область
александр хинштейн
владимир путин
россия
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КУРСК, 7 фев – РИА Новости. Около трети выпускников школ Курской области уезжают из региона, подавляющее большинство из них - ученики с высокими показателями на госэкзаменах, заявил врио губернатора области Александр Хинштейн. Он сообщил в пятницу, что принял участие в заседании совета ректоров Курской области. "Одна из острейших проблем сегодня - отток кадров. Около трети выпускников школ уезжают из региона, при этом подавляющее большинство - ребята с высокими показателями на госэкзаменах. Одной из мер, чтобы исправить эту ситуацию, может стать целевой прием. В прошлом году Курской области было выделено более 1,2 тысячи целевых мест, но зачислено по итогу чуть более 500 человек. При этом регион занимает хорошую строчку по стране по наполняемости целевых мест. Тем не менее, в рамках области этот показатель нужно увеличивать", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Врио губернатора региона добавил, что курским вузам недостаточно поддержки от реального сектора экономики. "Коллеги попросили подключиться профильные министерства, чтобы стимулировать работодателей активнее включаться в размещение вакансий для наших ребят. Полностью поддерживаю эту инициативу, на месте поручил организовать работу с компаниями - это системный вопрос, который должен решаться во взаимодействии власти и бизнеса, потому что в нем заинтересованы обе стороны", - добавил он. Кроме того, затрагивалась тема поддержки молодежи, чтобы выпускники оставались работать в Курской области. "Коллеги обратились с просьбой разработать программу поддержки молодых специалистов, в первую очередь, по вопросу обеспечения жильем - по их словам, студенты часто обращают на это внимание. Решения обязательно предложим, изучим опыт наших соседей", - сообщил врио губернатора. Также Хинштейн сообщил, что вручил коллективу Курского госуниверситета благодарность, объявленную президентом Владимиром Путиным. "Сегодня выпала честь выполнить поручение главы государства Владимира Владимировича Путина - вручил благодарность президента, объявленную коллективу нашего Курского государственного университета. Передал ее в руки ректора Александра Николаевича Худина, поблагодарил за работу, ведь такая оценка на высшем федеральном уровне - лучший показатель деятельности вуза", - сообщил он.
https://ria.ru/20250205/khinshteyn-1997616233.html
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общество, курская область, александр хинштейн, владимир путин, россия
Общество, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Россия
Хинштейн заявил об острой проблеме оттока кадров из Курской области

Хинштейн: около трети выпускников школ в Курской области уезжают из региона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 7 фев – РИА Новости. Около трети выпускников школ Курской области уезжают из региона, подавляющее большинство из них - ученики с высокими показателями на госэкзаменах, заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.
Он сообщил в пятницу, что принял участие в заседании совета ректоров Курской области.
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"Одна из острейших проблем сегодня - отток кадров. Около трети выпускников школ уезжают из региона, при этом подавляющее большинство - ребята с высокими показателями на госэкзаменах. Одной из мер, чтобы исправить эту ситуацию, может стать целевой прием. В прошлом году Курской области было выделено более 1,2 тысячи целевых мест, но зачислено по итогу чуть более 500 человек. При этом регион занимает хорошую строчку по стране по наполняемости целевых мест. Тем не менее, в рамках области этот показатель нужно увеличивать", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора региона добавил, что курским вузам недостаточно поддержки от реального сектора экономики.
"Коллеги попросили подключиться профильные министерства, чтобы стимулировать работодателей активнее включаться в размещение вакансий для наших ребят. Полностью поддерживаю эту инициативу, на месте поручил организовать работу с компаниями - это системный вопрос, который должен решаться во взаимодействии власти и бизнеса, потому что в нем заинтересованы обе стороны", - добавил он.
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Кроме того, затрагивалась тема поддержки молодежи, чтобы выпускники оставались работать в Курской области.
"Коллеги обратились с просьбой разработать программу поддержки молодых специалистов, в первую очередь, по вопросу обеспечения жильем - по их словам, студенты часто обращают на это внимание. Решения обязательно предложим, изучим опыт наших соседей", - сообщил врио губернатора.
Также Хинштейн сообщил, что вручил коллективу Курского госуниверситета благодарность, объявленную президентом Владимиром Путиным.
"Сегодня выпала честь выполнить поручение главы государства Владимира Владимировича Путина - вручил благодарность президента, объявленную коллективу нашего Курского государственного университета. Передал ее в руки ректора Александра Николаевича Худина, поблагодарил за работу, ведь такая оценка на высшем федеральном уровне - лучший показатель деятельности вуза", - сообщил он.
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