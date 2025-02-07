https://ria.ru/20250207/khimioterapiya-1997861570.html

В России может появиться химиотерапия, не вызывающая выпадения волос

В России может появиться химиотерапия, не вызывающая выпадения волос - РИА Новости, 07.02.2025

В России может появиться химиотерапия, не вызывающая выпадения волос

Ученые работают над снижением побочных эффектов от химиотерапии, в том числе выпадения волос, ведутся исследования, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T02:50:00+03:00

2025-02-07T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ученые работают над снижением побочных эффектов от химиотерапии, в том числе выпадения волос, ведутся исследования, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн."Да, такие исследования и работы ведутся постоянно. Химиотерапия, несмотря на свою эффективность в борьбе со злокачественными клетками, вызывает множество побочных эффектов, таких как выпадение волос, тошнота, утомляемость, угнетение иммунной системы и другие", — сказал он.Собеседник агентства отметил, что в последние годы в онкологии активно разрабатываются различные подходы лекарственного лечения. Одно из таких направлений — появление принципиально новых классов лекарственных препаратов, таких как, например, таргетная или радионуклидная терапия, которая направлена на более точечное воздействие на опухолевые клетки, минимизируя повреждения здоровых тканей, пояснил Каприн.Кроме того, по его словам, параллельно исследуются новые методики, которые могут уменьшать влияние химиотерапевтических препаратов на здоровые клетки. Но такие технологии требуют времени для научных исследований и клинических испытаний, прежде чем они станут доступны для широкого использования, подчеркнул специалист. "Тем не менее, на сегодняшний день существует множество вариантов поддерживающей терапии для пациентов, проходящих через сложный период лекарственного лечения, их обычно рекомендует лечащий врач — химиотерапевт", — уточнил Каприн.Как сообщил в субботу глава Минздрава Михаил Мурашко, за время реализации нацпроекта "Здравоохранение" в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии, так, одногодичная летальность больных снизилась на 22 процента, а пятилетняя выживаемость выросла более чем на десять процентов.

https://ria.ru/20250205/onkolog-1997411134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, андрей каприн, общество, здоровье - общество