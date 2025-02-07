https://ria.ru/20250207/khamas-1998066570.html

Труфанова нет в списке заложников, которых ХАМАС освободит в субботу

Труфанова нет в списке заложников, которых ХАМАС освободит в субботу - РИА Новости, 07.02.2025

Труфанова нет в списке заложников, которых ХАМАС освободит в субботу

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще трех заложников, россиянина Александра Труфанова в этом... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T19:44:00+03:00

2025-02-07T19:44:00+03:00

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хамас

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще трех заложников, россиянина Александра Труфанова в этом списке нет."Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу, 8 февраля, следующих заложников: Элияху Шараби, Ор Леви и Охад Бен Ами", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

https://ria.ru/20250120/putin-1994653164.html

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хамас, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024