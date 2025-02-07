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Труфанова нет в списке заложников, которых ХАМАС освободит в субботу - РИА Новости, 07.02.2025
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19:44 07.02.2025 (обновлено: 19:50 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/khamas-1998066570.html
Труфанова нет в списке заложников, которых ХАМАС освободит в субботу
Труфанова нет в списке заложников, которых ХАМАС освободит в субботу - РИА Новости, 07.02.2025
Труфанова нет в списке заложников, которых ХАМАС освободит в субботу
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще трех заложников, россиянина Александра Труфанова в этом... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T19:44:00+03:00
2025-02-07T19:50:00+03:00
хамас
в мире
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще трех заложников, россиянина Александра Труфанова в этом списке нет."Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу, 8 февраля, следующих заложников: Элияху Шараби, Ор Леви и Охад Бен Ами", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
https://ria.ru/20250120/putin-1994653164.html
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хамас, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ХАМАС, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Труфанова нет в списке заложников, которых ХАМАС освободит в субботу

ХАМАС освободит трех заложников в субботу, Труфанова нет в списке

"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Исламский джихад" опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы. Архивное фото
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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще трех заложников, россиянина Александра Труфанова в этом списке нет.
"Бригады "Аль-Кассам" решили освободить в субботу, 8 февраля, следующих заложников: Элияху Шараби, Ор Леви и Охад Бен Ами", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
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