https://ria.ru/20250207/kellog-1997883508.html

Келлог заявил, что Украине и России придется пойти на уступки

Келлог заявил, что Украине и России придется пойти на уступки - РИА Новости, 07.02.2025

Келлог заявил, что Украине и России придется пойти на уступки

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T08:56:00+03:00

2025-02-07T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Украине и РФ придется пойти на уступки для урегулирования конфликта, сделка не будет приемлемой для всех сторон. "Обеим сторонам в любых переговорах приходится идти на уступки... Будет ли она приемлема для всех? Нет. Но вы пытаетесь соблюсти баланс", - отметил Келлог в интервью газете New York Post. Он также добавил, что конфликт на Украине не завершится без переговоров между Москвой и Киевом.Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250207/ritter-1997871745.html

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в мире, россия, украина, сша, кит келлог, владимир путин, дональд трамп, нато