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В Казани подростка будут судить за передачу данных Украине - РИА Новости, 07.02.2025
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13:18 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/kazan-1997947548.html
В Казани подростка будут судить за передачу данных Украине
В Казани подростка будут судить за передачу данных Украине - РИА Новости, 07.02.2025
В Казани подростка будут судить за передачу данных Украине
Семнадцатилетний подросток из Казани предстанет перед судом по обвинению в участии в террористической организации и государственной измене за передачу Украине... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T13:18:00+03:00
2025-02-07T13:18:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток из Казани предстанет перед судом по обвинению в участии в террористической организации и государственной измене за передачу Украине данных о предприятиях республики, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый через интернет установил контакт с представителями украинской террористической организации и по их указанию за денежное вознаграждение передавал информацию относительно объектов предприятий, расположенных в Казани. Противоправная деятельность подростка была пресечена весной 2024 года сотрудниками следственного управления СК России по республике и региональных УФСБ и МВД. Было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность наступает с 14 лет и предусматривает строгое наказание за их совершение", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, россия, казань, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Казань, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани подростка будут судить за передачу данных Украине

В Казани подростка будут судить за передачу Украине данных о предприятиях

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток из Казани предстанет перед судом по обвинению в участии в террористической организации и государственной измене за передачу Украине данных о предприятиях республики, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
По версии следствия, летом 2023 года обвиняемый через интернет установил контакт с представителями украинской террористической организации и по их указанию за денежное вознаграждение передавал информацию относительно объектов предприятий, расположенных в Казани. Противоправная деятельность подростка была пресечена весной 2024 года сотрудниками следственного управления СК России по республике и региональных УФСБ и МВД.
Было возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и статье 275 УК РФ (государственная измена). Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность наступает с 14 лет и предусматривает строгое наказание за их совершение", - подчеркивается в сообщении.
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