https://ria.ru/20250207/kadyrov-1998046883.html

Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды

Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды - РИА Новости, 07.02.2025

Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды

Бойцам 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России, находящимся в зоне СВО, передали государственные награды, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:23:00+03:00

2025-02-07T18:23:00+03:00

2025-02-07T18:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

рамзан кадыров

руслан алханов

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ГРОЗНЫЙ, 7 фев - РИА Новости. Бойцам 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России, находящимся в зоне СВО, передали государственные награды, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России… генерал-полковник Руслан Алханов, посетил расположение 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ в зоне проведения специальной военной операции… В завершение визита генерал-полковник Руслан Алханов вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам полка, отметив их мужество и боевые заслуги", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250128/kadyrov-1995987310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, рамзан кадыров, руслан алханов