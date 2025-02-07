Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды
Кадыров: бойцам полка "Север-Ахмат" в зоне СВО передали государственные награды
© Kadyrov_95 / TelegramГенерал-полковник Руслан Алханов вручает государственные награды бойца 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат". Кадр видео
Генерал-полковник Руслан Алханов вручает государственные награды бойца 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат". Кадр видео
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ГРОЗНЫЙ, 7 фев - РИА Новости. Бойцам 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России, находящимся в зоне СВО, передали государственные награды, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России… генерал-полковник Руслан Алханов, посетил расположение 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ в зоне проведения специальной военной операции… В завершение визита генерал-полковник Руслан Алханов вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам полка, отметив их мужество и боевые заслуги", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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