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Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды - РИА Новости, 07.02.2025
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18:23 07.02.2025 (обновлено: 18:29 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/kadyrov-1998046883.html
Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды
Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды - РИА Новости, 07.02.2025
Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды
Бойцам 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России, находящимся в зоне СВО, передали государственные награды, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:23:00+03:00
2025-02-07T18:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
руслан алханов
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ГРОЗНЫЙ, 7 фев - РИА Новости. Бойцам 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России, находящимся в зоне СВО, передали государственные награды, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России… генерал-полковник Руслан Алханов, посетил расположение 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ в зоне проведения специальной военной операции… В завершение визита генерал-полковник Руслан Алханов вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам полка, отметив их мужество и боевые заслуги", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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безопасность, россия, рамзан кадыров, руслан алханов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Рамзан Кадыров, Руслан Алханов
Бойцам полка "Север-Ахмат" передали госнаграды

Кадыров: бойцам полка "Север-Ахмат" в зоне СВО передали государственные награды

© Kadyrov_95 / TelegramГенерал-полковник Руслан Алханов вручает государственные награды бойца 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат". Кадр видео
Генерал-полковник Руслан Алханов вручает государственные награды бойца 78-го мотострелкового полка Север-Ахмат. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Kadyrov_95 / Telegram
Генерал-полковник Руслан Алханов вручает государственные награды бойца 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат". Кадр видео
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ГРОЗНЫЙ, 7 фев - РИА Новости. Бойцам 78-го мотострелкового полка "Север-Ахмат" Минобороны России, находящимся в зоне СВО, передали государственные награды, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России… генерал-полковник Руслан Алханов, посетил расположение 78-го мотострелкового полка "Север-АХМАТ" МО РФ в зоне проведения специальной военной операции… В завершение визита генерал-полковник Руслан Алханов вручил государственные награды наиболее отличившимся бойцам полка, отметив их мужество и боевые заслуги", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРамзан КадыровРуслан Алханов
 
 
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