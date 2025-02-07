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США одобрили поставки вооружений Израилю - РИА Новости, 07.02.2025
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23:47 07.02.2025 (обновлено: 23:59 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/izrail-1998090486.html
США одобрили поставки вооружений Израилю
США одобрили поставки вооружений Израилю - РИА Новости, 07.02.2025
США одобрили поставки вооружений Израилю
Администрация президента США Дональда Трампа по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T23:47:00+03:00
2025-02-07T23:59:00+03:00
в мире
израиль
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более 7 миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование, сообщил Пентагон.Согласно заявлению Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, госдепартамент США утвердил продажу Израилю боеприпасов, комплектов для наведения, взрывателей и сопутствующего оборудования на сумму около 6,75 миллиардов долларов. В рамках сделки предусмотрены поставки более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов, а также 13 тысяч комплектов JDAM для модернизации неуправляемых боеприпасов.Отдельно было одобрено соглашение о продаже Израилю 3 тысяч управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire на сумму 660 миллионов долларов. Поставка включает различные модификации ракет, а также техническую поддержку, оборудование для тестирования и обучения персонала. Ожидается, что поставки начнутся в 2028 году."США привержены обеспечению безопасности Израиля, что имеет ключевое значение для национальных интересов США. Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз", — говорится в сообщении Пентагона.В ведомстве подчеркнули, что поставляемое оборудование усилит возможности израильских вооруженных сил по защите границ, критически важной инфраструктуры и населения страны, а также укрепит взаимодействие с вооруженными силами США.
https://ria.ru/20250206/oon-1997831969.html
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в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша, пентагон
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Министерство обороны США, Пентагон
США одобрили поставки вооружений Израилю

США по итогам визита Нетаньяху одобрили поставки вооружений Израилю

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более 7 миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование, сообщил Пентагон.
Согласно заявлению Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, госдепартамент США утвердил продажу Израилю боеприпасов, комплектов для наведения, взрывателей и сопутствующего оборудования на сумму около 6,75 миллиардов долларов. В рамках сделки предусмотрены поставки более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов, а также 13 тысяч комплектов JDAM для модернизации неуправляемых боеприпасов.
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Отдельно было одобрено соглашение о продаже Израилю 3 тысяч управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire на сумму 660 миллионов долларов. Поставка включает различные модификации ракет, а также техническую поддержку, оборудование для тестирования и обучения персонала. Ожидается, что поставки начнутся в 2028 году.
"США привержены обеспечению безопасности Израиля, что имеет ключевое значение для национальных интересов США. Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз", — говорится в сообщении Пентагона.
В ведомстве подчеркнули, что поставляемое оборудование усилит возможности израильских вооруженных сил по защите границ, критически важной инфраструктуры и населения страны, а также укрепит взаимодействие с вооруженными силами США.
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