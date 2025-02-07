США одобрили поставки вооружений Израилю
США по итогам визита Нетаньяху одобрили поставки вооружений Израилю
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более 7 миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование, сообщил Пентагон.
Согласно заявлению Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, госдепартамент США утвердил продажу Израилю боеприпасов, комплектов для наведения, взрывателей и сопутствующего оборудования на сумму около 6,75 миллиардов долларов. В рамках сделки предусмотрены поставки более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов, а также 13 тысяч комплектов JDAM для модернизации неуправляемых боеприпасов.
Отдельно было одобрено соглашение о продаже Израилю 3 тысяч управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire на сумму 660 миллионов долларов. Поставка включает различные модификации ракет, а также техническую поддержку, оборудование для тестирования и обучения персонала. Ожидается, что поставки начнутся в 2028 году.
"США привержены обеспечению безопасности Израиля, что имеет ключевое значение для национальных интересов США. Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз", — говорится в сообщении Пентагона.
В ведомстве подчеркнули, что поставляемое оборудование усилит возможности израильских вооруженных сил по защите границ, критически важной инфраструктуры и населения страны, а также укрепит взаимодействие с вооруженными силами США.