https://ria.ru/20250207/izrail-1998090486.html

США одобрили поставки вооружений Израилю

США одобрили поставки вооружений Израилю - РИА Новости, 07.02.2025

США одобрили поставки вооружений Израилю

Администрация президента США Дональда Трампа по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T23:47:00+03:00

2025-02-07T23:47:00+03:00

2025-02-07T23:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху одобрила продажи вооружений своему ближневосточному союзнику на общую сумму более 7 миллиардов долларов, включая бомбы, управляемые ракеты и сопутствующее оборудование, сообщил Пентагон.Согласно заявлению Агентства по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, госдепартамент США утвердил продажу Израилю боеприпасов, комплектов для наведения, взрывателей и сопутствующего оборудования на сумму около 6,75 миллиардов долларов. В рамках сделки предусмотрены поставки более 2 тысяч бомб малого диаметра GBU-39/B, 2,8 тысячи фугасных авиабомб MK 82 массой 500 фунтов, а также 13 тысяч комплектов JDAM для модернизации неуправляемых боеприпасов.Отдельно было одобрено соглашение о продаже Израилю 3 тысяч управляемых ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire на сумму 660 миллионов долларов. Поставка включает различные модификации ракет, а также техническую поддержку, оборудование для тестирования и обучения персонала. Ожидается, что поставки начнутся в 2028 году."США привержены обеспечению безопасности Израиля, что имеет ключевое значение для национальных интересов США. Предложенные сделки позволят Израилю укрепить обороноспособность и повысить готовность к отражению текущих и будущих угроз", — говорится в сообщении Пентагона.В ведомстве подчеркнули, что поставляемое оборудование усилит возможности израильских вооруженных сил по защите границ, критически важной инфраструктуры и населения страны, а также укрепит взаимодействие с вооруженными силами США.

https://ria.ru/20250206/oon-1997831969.html

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в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, министерство обороны сша, пентагон