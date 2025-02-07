https://ria.ru/20250207/izrail-1998071389.html

Израиль освободит в субботу 183 палестинских заключенных

Израиль освободит в субботу 183 палестинских заключенных - РИА Новости, 07.02.2025

Израиль освободит в субботу 183 палестинских заключенных

Израиль освободит в субботу 183 палестинских заключенных, в том числе 111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, сообщил офис по делам... РИА Новости, 07.02.2025

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КАИР, 7 фев - РИА Новости. Израиль освободит в субботу 183 палестинских заключенных, в том числе 111 жителей сектора Газа, задержанных после 7 октября 2023 года, сообщил офис по делам пленных в палестинском движении ХАМАС."После того, как сопротивление (ХАМАС – ред.) передало список сионистских пленных, завтра, в субботу, в рамках первого этапа сделки по обмену будут освобождены 18 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, 54 заключенных с большими сроками и 111 из сектора Газа, которые были задержаны после 7 октября", - говорится в заявлении офиса.Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что освободят в субботу еще трех заложников, россиянина Александра Труфанова в этом списке нет.

https://ria.ru/20250207/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024