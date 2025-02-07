Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США
Хаменеи заявил, что переговоры с США не помогут решить проблемы Ирана
© Фото : IRNAВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны
© Фото : IRNA
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны
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ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана, опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно, заявил в ходе встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно.
"Переговоры с США не решат на одну проблему (Ирана - ред.). Почему? Опыт!.. Мы дали им возможность, провели переговоры, (снова - ред.) дали им возможность, пошли навстречу, однако не получили желаемый результат... Не следует вести переговоры с таким правительством... (это - ред.) неразумно... и не благородно", - приводит слова Хаменеи агентство IRNA.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.