https://ria.ru/20250207/iran-1997929073.html

Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США

Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США - РИА Новости, 07.02.2025

Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США

Переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана, опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно, заявил в ходе встречи с РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T12:21:00+03:00

2025-02-07T12:21:00+03:00

2025-02-07T13:20:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана, опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно, заявил в ходе встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно."Переговоры с США не решат на одну проблему (Ирана - ред.). Почему? Опыт!.. Мы дали им возможность, провели переговоры, (снова - ред.) дали им возможность, пошли навстречу, однако не получили желаемый результат... Не следует вести переговоры с таким правительством... (это - ред.) неразумно... и не благородно", - приводит слова Хаменеи агентство IRNA.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250206/iran-1997773605.html

https://ria.ru/20250206/ssha-1997635201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, сша, али хаменеи, в мире