Рейтинг@Mail.ru
Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 07.02.2025 (обновлено: 13:20 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/iran-1997929073.html
Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США
Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США - РИА Новости, 07.02.2025
Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США
Переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана, опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно, заявил в ходе встречи с РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:21:00+03:00
2025-02-07T13:20:00+03:00
иран
сша
али хаменеи
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997931257_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_521b3401530dd7cec484c0622d3e397d.jpg
ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана, опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно, заявил в ходе встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно."Переговоры с США не решат на одну проблему (Ирана - ред.). Почему? Опыт!.. Мы дали им возможность, провели переговоры, (снова - ред.) дали им возможность, пошли навстречу, однако не получили желаемый результат... Не следует вести переговоры с таким правительством... (это - ред.) неразумно... и не благородно", - приводит слова Хаменеи агентство IRNA.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250206/iran-1997773605.html
https://ria.ru/20250206/ssha-1997635201.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997931257_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_61a431730877bc194f6b4cc6fd0975ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, али хаменеи, в мире
Иран, США, Али Хаменеи, В мире
Верховный лидер Ирана выступил против переговоров с США

Хаменеи заявил, что переговоры с США не помогут решить проблемы Ирана

© Фото : IRNAВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : IRNA
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии страны
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 7 фев - РИА Новости. Переговоры Тегерана с Вашингтоном не решат ни одну проблему Ирана, опыт показывает, что вести переговоры с правительством США неразумно, заявил в ходе встречи с представителями сил ВВС и ПВО армии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно.
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
МИД России высказался об указе Трампа о давлении на Иран
Вчера, 16:22
"Переговоры с США не решат на одну проблему (Ирана - ред.). Почему? Опыт!.. Мы дали им возможность, провели переговоры, (снова - ред.) дали им возможность, пошли навстречу, однако не получили желаемый результат... Не следует вести переговоры с таким правительством... (это - ред.) неразумно... и не благородно", - приводит слова Хаменеи агентство IRNA.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
США и Израиль договорились работать над угрозами со стороны Ирана
Вчера, 03:27
 
ИранСШААли ХаменеиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала