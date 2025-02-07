Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 07.02.2025 (обновлено: 14:35 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/iran-1997910793.html
Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия
Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия - РИА Новости, 07.02.2025
Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия
Иран зеркально ответит на недружественные действия США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями сил ВВС и... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:30:00+03:00
2025-02-07T14:35:00+03:00
в мире
иран
сша
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997921837_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e045fe509ddb2c3d51bce6c188f6be9.jpg
ТЕГЕРАН, 7 фев — РИА Новости. Иран зеркально ответит на недружественные действия США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями сил ВВС и ПВО армии страны, его слова цитирует агентство IRNA.&quot;Если (США. — Прим. ред.) будут нам угрожать, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу. Если они атакуют безопасность нашего народа, мы также, несомненно, атакуем их безопасность&quot;, — сказал он.Верховный лидер также высказался против переговоров с Вашингтоном.&quot;Переговоры с США не решат ни одну проблему (Ирана. — Прим. ред.). Почему? Опыт! &lt;...&gt; Мы дали им возможность, провели переговоры, (снова. — Прим. ред.) дали им возможность, пошли навстречу, однако не получили желаемый результат. &lt;...&gt; Не следует вести переговоры с таким правительством, &lt;...&gt; (это. — Прим. ред.) неразумно &lt;...&gt; и не благородно&quot;, — заявил Хаменеи.Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана. При этом он выразил надежду, что Штатам не придется им часто пользоваться. В то же время американский лидер отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, и не исключил контактов с руководством страны.Позже президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Трамп призвал начать работу над таким документом немедленно.В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие, а агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти исламской республики готовы дать Штатам "шанс" для урегулирования разногласий между странами.
https://ria.ru/20250206/iran-1997773605.html
https://ria.ru/20250206/ssha-1997628946.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997921837_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3dd286a85196d156d8344d59c3965e3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, али хаменеи
В мире, Иран, США, Али Хаменеи
Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия

Хаменеи пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия против Ирана

© Getty Images / NurPhoto/Morteza NikoubazlИранский флаг рядом с ракетой Zolfaghar в Тегеране
Иранский флаг рядом с ракетой Zolfaghar в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Morteza Nikoubazl
Иранский флаг рядом с ракетой Zolfaghar в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 7 фев — РИА Новости. Иран зеркально ответит на недружественные действия США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями сил ВВС и ПВО армии страны, его слова цитирует агентство IRNA.
«

"Если (США. — Прим. ред.) будут нам угрожать, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу. Если они атакуют безопасность нашего народа, мы также, несомненно, атакуем их безопасность", — сказал он.

Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
МИД России высказался об указе Трампа о давлении на Иран
Вчера, 16:22
Верховный лидер также высказался против переговоров с Вашингтоном.
«

"Переговоры с США не решат ни одну проблему (Ирана. — Прим. ред.). Почему? Опыт! <...> Мы дали им возможность, провели переговоры, (снова. — Прим. ред.) дали им возможность, пошли навстречу, однако не получили желаемый результат. <...> Не следует вести переговоры с таким правительством, <...> (это. — Прим. ред.) неразумно <...> и не благородно", — заявил Хаменеи.

Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана. При этом он выразил надежду, что Штатам не придется им часто пользоваться. В то же время американский лидер отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, и не исключил контактов с руководством страны.
Позже президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Трамп призвал начать работу над таким документом немедленно.
В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие, а агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти исламской республики готовы дать Штатам "шанс" для урегулирования разногласий между странами.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
США не знают, близок ли Иран к созданию ядерного оружия, заявил сенатор
Вчера, 01:17
 
В миреИранСШААли Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала