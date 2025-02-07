https://ria.ru/20250207/iran-1997910793.html

Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия

Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия - РИА Новости, 07.02.2025

Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия

Иран зеркально ответит на недружественные действия США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями сил ВВС и... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T11:30:00+03:00

2025-02-07T11:30:00+03:00

2025-02-07T14:35:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 7 фев — РИА Новости. Иран зеркально ответит на недружественные действия США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями сил ВВС и ПВО армии страны, его слова цитирует агентство IRNA."Если (США. — Прим. ред.) будут нам угрожать, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы тоже реализуем угрозу. Если они атакуют безопасность нашего народа, мы также, несомненно, атакуем их безопасность", — сказал он.Верховный лидер также высказался против переговоров с Вашингтоном."Переговоры с США не решат ни одну проблему (Ирана. — Прим. ред.). Почему? Опыт! <...> Мы дали им возможность, провели переговоры, (снова. — Прим. ред.) дали им возможность, пошли навстречу, однако не получили желаемый результат. <...> Не следует вести переговоры с таким правительством, <...> (это. — Прим. ред.) неразумно <...> и не благородно", — заявил Хаменеи.Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана. При этом он выразил надежду, что Штатам не придется им часто пользоваться. В то же время американский лидер отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, и не исключил контактов с руководством страны.Позже президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать. Трамп призвал начать работу над таким документом немедленно.В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие, а агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти исламской республики готовы дать Штатам "шанс" для урегулирования разногласий между странами.

https://ria.ru/20250206/iran-1997773605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, сша, али хаменеи