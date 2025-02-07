https://ria.ru/20250207/irak-1997858609.html

Вывод войск США из Ирака может быть отложен, заявил иракский политик

Вывод войск США из Ирака может быть отложен, заявил иракский политик - РИА Новости, 07.02.2025

Вывод войск США из Ирака может быть отложен, заявил иракский политик

Иракское правительство и американская сторона достигли взаимопонимания по поводу изменения графика вывода американских войск из Ирака, начало которого... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T01:39:00+03:00

2025-02-07T01:39:00+03:00

2025-02-07T01:39:00+03:00

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БАГДАД, 7 фев - РИА Новости. Иракское правительство и американская сторона достигли взаимопонимания по поводу изменения графика вывода американских войск из Ирака, начало которого запланировано на сентябрь этого года, сообщил РИА Новости член "Координационной структуры", в которую входят политические силы, формирующие нынешнее иракское правительство, Рахим аль-Абуди. "Существует видение некоторых иракских политических сил, а также взаимопонимание между правительством и американской стороной относительно внесения изменений в график вывода американских войск. Пока нет полного консенсуса относительно стратегического соглашения и обсуждаемого ранее партнерства в области безопасности, экономики и политики", - отметил он. По его прогнозу, США и отдельные политические силы станут оказывать давление на правительство Ирака, чтобы отложить вывод американских войск, но их уход из Ирака будет отложен только на короткий период времени - не более шести месяцев или года в зависимости от политического консенсуса. "Ирак хочет, чтобы все американские войска были выведены из страны, и он вернулся в прежнее состояние, когда на его территории отсутствовали какие-либо иностранные силы, это очень важный момент в свете будущих отношений с США, но мы не должны забывать, что текущая ситуация в регионе является тревожной для Ирака, его правительства и всех политических сил, поэтому решение вопроса безопасности является очень важным и сложным для правительства", - добавил аль-Абуди. В сентябре 2024 года США и Ирак достигли соглашения о выводе сил международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* во главе с США из Ирака. Как сообщили американское СМИ, согласно этому плану, вывод часть войск из Ирака будет осуществлен к сентябрю 2025 года, а оставшиеся войска будут выведены к концу 2026 года.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240901/irak-1969832660.html

https://ria.ru/20240927/irak-1975183670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, сша, россия, исламское государство*