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Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год - РИА Новости, 07.02.2025
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Твой бизнес
 
18:56 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/ip-1998057051.html
Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год
Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год - РИА Новости, 07.02.2025
Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год
В Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" 522 человека в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:56:00+03:00
2025-02-07T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" 522 человека в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что в 2024 году жители региона чаще всего регистрировали торговые объекты, услуги в сфере красоты, строительства и грузоперевозок, а также производственные участки. Он добавил, что так в прошлом году через инфраструктуру поддержки бизнеса свою деятельность зарегистрировали 478 индивидуальных предпринимателей и 44 юридических лица. Одновременно с услугой бесплатной регистрации своего дела сотрудники центров "Мой бизнес" проводят подробную консультацию по всем доступным инструментам федеральных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также по региональным мерам поддержки бизнеса.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нижегородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нижегородская область
Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год

ИП и ООО оформили в центрах "Мой бизнес" Нижегородской области 522 человека

© Фото : Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Логотип "Мой бизнес" в Нижегородской области
Логотип Мой бизнес в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Логотип "Мой бизнес" в Нижегородской области
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" 522 человека в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что в 2024 году жители региона чаще всего регистрировали торговые объекты, услуги в сфере красоты, строительства и грузоперевозок, а также производственные участки.
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Он добавил, что так в прошлом году через инфраструктуру поддержки бизнеса свою деятельность зарегистрировали 478 индивидуальных предпринимателей и 44 юридических лица.
Одновременно с услугой бесплатной регистрации своего дела сотрудники центров "Мой бизнес" проводят подробную консультацию по всем доступным инструментам федеральных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также по региональным мерам поддержки бизнеса.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНижегородская область
 
 
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