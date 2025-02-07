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Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год
Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год - РИА Новости, 07.02.2025
Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год
В Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" 522 человека в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T18:56:00+03:00
2025-02-07T18:56:00+03:00
2025-02-07T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" 522 человека в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что в 2024 году жители региона чаще всего регистрировали торговые объекты, услуги в сфере красоты, строительства и грузоперевозок, а также производственные участки. Он добавил, что так в прошлом году через инфраструктуру поддержки бизнеса свою деятельность зарегистрировали 478 индивидуальных предпринимателей и 44 юридических лица. Одновременно с услугой бесплатной регистрации своего дела сотрудники центров "Мой бизнес" проводят подробную консультацию по всем доступным инструментам федеральных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также по региональным мерам поддержки бизнеса.
https://ria.ru/20250207/bashkiriya-1998047036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нижегородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нижегородская область
Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год
ИП и ООО оформили в центрах "Мой бизнес" Нижегородской области 522 человека
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" 522 человека в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что в 2024 году жители региона чаще всего регистрировали торговые объекты, услуги в сфере красоты, строительства и грузоперевозок, а также производственные участки.
Он добавил, что так в прошлом году через инфраструктуру поддержки бизнеса свою деятельность зарегистрировали 478 индивидуальных предпринимателей и 44 юридических лица.
Одновременно с услугой бесплатной регистрации своего дела сотрудники центров "Мой бизнес" проводят подробную консультацию по всем доступным инструментам федеральных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также по региональным мерам поддержки бизнеса.