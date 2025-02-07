https://ria.ru/20250207/ip-1998057051.html

Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год

Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год - РИА Новости, 07.02.2025

Более 520 нижегородцев оформили ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" за год

В Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" 522 человека в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T18:56:00+03:00

2025-02-07T18:56:00+03:00

2025-02-07T18:56:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Нижегородской области бесплатно зарегистрировали ИП или ООО в центрах "Мой бизнес" 522 человека в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что в 2024 году жители региона чаще всего регистрировали торговые объекты, услуги в сфере красоты, строительства и грузоперевозок, а также производственные участки. Он добавил, что так в прошлом году через инфраструктуру поддержки бизнеса свою деятельность зарегистрировали 478 индивидуальных предпринимателей и 44 юридических лица. Одновременно с услугой бесплатной регистрации своего дела сотрудники центров "Мой бизнес" проводят подробную консультацию по всем доступным инструментам федеральных проектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и национального проекта "Международная кооперация и экспорт", а также по региональным мерам поддержки бизнеса.

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нижегородская область