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Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов
Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов - РИА Новости, 07.02.2025
Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина*, проект "Зона солидарности"** и еще пять человек. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T17:06:00+03:00
2025-02-07T17:06:00+03:00
2025-02-07T17:26:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина*, проект "Зона солидарности"** и еще пять человек."Седьмого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.М. Бусыгина*, А.П. Голубева*, С.В. Осипова*, В.В. Панюшкин*, А.Н. Шевченко*, М. Шейтельман*, а также проект "Зона солидарности"**, - говорится в сообщении.По информации ведомства, все они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, публиковали материалы иноагентов, фейки о российской армии, выступали против СВО.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов**Организация, внесенная в список иноагентов
https://ria.ru/20250207/shtraf-1997860359.html
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россия, валерий панюшкин, общество
Россия, Валерий Панюшкин, Общество
Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов
Минюст внес Валерия Панюшкина в список иноагентов