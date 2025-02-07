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Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов - РИА Новости, 07.02.2025
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17:06 07.02.2025 (обновлено: 17:26 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/inoagent-1998022906.html
Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов
Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов - РИА Новости, 07.02.2025
Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов
Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина*, проект "Зона солидарности"** и еще пять человек. РИА Новости, 07.02.2025
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россия
валерий панюшкин
общество
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина*, проект "Зона солидарности"** и еще пять человек."Седьмого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.М. Бусыгина*, А.П. Голубева*, С.В. Осипова*, В.В. Панюшкин*, А.Н. Шевченко*, М. Шейтельман*, а также проект "Зона солидарности"**, - говорится в сообщении.По информации ведомства, все они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, публиковали материалы иноагентов, фейки о российской армии, выступали против СВО.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов**Организация, внесенная в список иноагентов
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россия, валерий панюшкин, общество
Россия, Валерий Панюшкин, Общество
Журналиста Валерия Панюшкина* внесли в список иноагентов

Минюст внес Валерия Панюшкина в список иноагентов

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинЖурналист Валерий Панюшкин*
Журналист Валерий Панюшкин* - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Журналист Валерий Панюшкин*. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в реестр иноагентов журналиста Валерия Панюшкина*, проект "Зона солидарности"** и еще пять человек.
"Седьмого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.М. Бусыгина*, А.П. Голубева*, С.В. Осипова*, В.В. Панюшкин*, А.Н. Шевченко*, М. Шейтельман*, а также проект "Зона солидарности"**, - говорится в сообщении.
По информации ведомства, все они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях, публиковали материалы иноагентов, фейки о российской армии, выступали против СВО.
*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
**Организация, внесенная в список иноагентов
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