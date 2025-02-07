https://ria.ru/20250207/inflyatsiya-1997987089.html

Путин назвал размер текущей инфляции вызовом для России

Путин назвал размер текущей инфляции вызовом для России - РИА Новости, 07.02.2025

Путин назвал размер текущей инфляции вызовом для России

России в текущем году важно выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции, размер которой является вызовом для страны, заявил... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T15:13:00+03:00

2025-02-07T15:13:00+03:00

2025-02-07T15:13:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. России в текущем году важно выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции, размер которой является вызовом для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас (инфляция - ред.) по году 9,5%, а на 3 февраля это было уже 9,9% год к году, и это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Инфляция в России за период с 28 января по 3 февраля замедлилась до 0,16% с 0,22% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,3%, сообщал Росстат. Согласно оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 3 февраля составила 9,92% в годовом выражении после 9,95% на 27 января. Инфляция в России в прошедшем году составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. В 2023 году она достигала 7,4%.

https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)