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Путин назвал размер текущей инфляции вызовом для России - РИА Новости, 07.02.2025
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15:13 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/inflyatsiya-1997987089.html
Путин назвал размер текущей инфляции вызовом для России
Путин назвал размер текущей инфляции вызовом для России - РИА Новости, 07.02.2025
Путин назвал размер текущей инфляции вызовом для России
России в текущем году важно выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции, размер которой является вызовом для страны, заявил... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T15:13:00+03:00
2025-02-07T15:13:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. России в текущем году важно выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции, размер которой является вызовом для страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас (инфляция - ред.) по году 9,5%, а на 3 февраля это было уже 9,9% год к году, и это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Инфляция в России за период с 28 января по 3 февраля замедлилась до 0,16% с 0,22% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,3%, сообщал Росстат. Согласно оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 3 февраля составила 9,92% в годовом выражении после 9,95% на 27 января. Инфляция в России в прошедшем году составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. В 2023 году она достигала 7,4%.
https://ria.ru/20250207/putin-1997979579.html
https://ria.ru/20250207/putin-1997976725.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Путин назвал размер текущей инфляции вызовом для России

Путин назвал текущую инфляцию вызовом для России и призвал добиться ее снижения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. России в текущем году важно выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции, размер которой является вызовом для страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас (инфляция - ред.) по году 9,5%, а на 3 февраля это было уже 9,9% год к году, и это вызов для нас, мы должны предпринять все необходимое, чтобы у нас рост был сбалансированным", - сказал он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин призвал повысить производительность труда в России
14:46
Инфляция в России за период с 28 января по 3 февраля замедлилась до 0,16% с 0,22% неделей ранее, с начала года цены выросли на 1,3%, сообщал Росстат. Согласно оценке Минэкономразвития, инфляция в России на 3 февраля составила 9,92% в годовом выражении после 9,95% на 27 января.
Инфляция в России в прошедшем году составила 9,52%, превысив официальные прогнозы властей. В 2023 году она достигала 7,4%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Путин оценил темпы экономического роста в России
14:40
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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