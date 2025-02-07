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Минобороны Индии отменило контракты на поставку 400 беспилотников - РИА Новости, 07.02.2025
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11:31 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/indija-1997911045.html
Минобороны Индии отменило контракты на поставку 400 беспилотников
Минобороны Индии отменило контракты на поставку 400 беспилотников - РИА Новости, 07.02.2025
Минобороны Индии отменило контракты на поставку 400 беспилотников
Минобороны Индии отменило три контракта на поставку 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за использования в них деталей китайского производства,... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T11:31:00+03:00
2025-02-07T11:31:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Минобороны Индии отменило три контракта на поставку 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за использования в них деталей китайского производства, сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в ведомстве. Как отмечает издание, контракты, которые были отменены на 200 средневысотных, 100 тяжелых и 100 легких логистических дронов общей стоимостью более 2,3 миллиарда рупий (26,3 миллиона долларов), были подписаны с базирующейся в Ченнаи компанией в рамках положений о чрезвычайных закупках армией в 2023 году. Эти дроны в первую очередь предназначались для развертывания вдоль 3488-километровой линии фактического контроля с Китаем на фоне военного противостояния, разразившегося в апреле 2020 года. "К сожалению, некоторые индийские компании используют китайские компоненты и электронику в дронах, которые они производят для вооруженных сил. Это серьезная угроза кибербезопасности, с возможностью нарушения безопасности данных и операций. Противник может захватить контроль над дроном или "мягко убить" его с помощью глушения. В электронике может быть "черный ход", который обходит меры безопасности", — сказал источник издания. Газета отмечает, что требования были ужесточены после того, как армия Индии столкнулась с рядом сбоев в работе беспилотных летательных аппаратов во время миссий по разведке, наблюдению и рекогносцировке вдоль границ с Китаем и Пакистаном. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном пограничном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html
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в мире, индия, китай, нью-дели
В мире, Индия, Китай, Нью-Дели
Минобороны Индии отменило контракты на поставку 400 беспилотников

Times of India: МО Индии отменило три контракта на поставку 400 беспилотников

© AP Photo / Tsering TopgyalФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаг Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 фев – РИА Новости. Минобороны Индии отменило три контракта на поставку 400 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из-за использования в них деталей китайского производства, сообщила газета Times of India со ссылкой на источники в ведомстве.
Как отмечает издание, контракты, которые были отменены на 200 средневысотных, 100 тяжелых и 100 легких логистических дронов общей стоимостью более 2,3 миллиарда рупий (26,3 миллиона долларов), были подписаны с базирующейся в Ченнаи компанией в рамках положений о чрезвычайных закупках армией в 2023 году. Эти дроны в первую очередь предназначались для развертывания вдоль 3488-километровой линии фактического контроля с Китаем на фоне военного противостояния, разразившегося в апреле 2020 года.
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"К сожалению, некоторые индийские компании используют китайские компоненты и электронику в дронах, которые они производят для вооруженных сил. Это серьезная угроза кибербезопасности, с возможностью нарушения безопасности данных и операций. Противник может захватить контроль над дроном или "мягко убить" его с помощью глушения. В электронике может быть "черный ход", который обходит меры безопасности", — сказал источник издания.
Газета отмечает, что требования были ужесточены после того, как армия Индии столкнулась с рядом сбоев в работе беспилотных летательных аппаратов во время миссий по разведке, наблюдению и рекогносцировке вдоль границ с Китаем и Пакистаном.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном пограничном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена, стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов.
В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
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