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"Значительно уступают". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 07.02.2025
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14:13 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/hjccbz-1997967086.html
"Значительно уступают". В США сделали неожиданное заявление о России
"Значительно уступают". В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 07.02.2025
"Значительно уступают". В США сделали неожиданное заявление о России
Самолеты Воздушно-космических сил России превосходят поставленные Украине западные аналоги, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:13:00+03:00
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киев
себастьян лекорню
алексей мешков
су-35
су-30см
технологии
в мире
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолеты Воздушно-космических сил России превосходят поставленные Украине западные аналоги, пишет Military Watch Magazine."Истребители, поставленные на Украину, значительно уступают имеющимися в наличии у российских ВВС, — в частности, Су-30СМ и Су-35", — говорится в материале.Журналисты отметили, что из-за этого украинцам приходится избегать прямых воздушных боев."Ожидается, что Mirage 2000 также будут использоваться в качестве воздушных пусковых установок для запуска крылатых ракет, действуя при этом далеко за линией фронта", — подчеркнули обозреватели.Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х сообщил, что первые истребители Mirage прибыли на Украину.Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял РИА Новости, что поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250207/kiev-1997920266.html
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киев, себастьян лекорню, алексей мешков, су-35, су-30см, технологии, в мире, украина, россия, воздушно-космические силы россии, mirage 2000
Киев, Себастьян Лекорню, Алексей Мешков, Су-35, Су-30СМ, Технологии, В мире, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Mirage 2000
"Значительно уступают". В США сделали неожиданное заявление о России

MWM: самолеты ВКС России превосходят поставленные Украине западные аналоги

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи"
Самолеты Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи". Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Самолеты Воздушно-космических сил России превосходят поставленные Украине западные аналоги, пишет Military Watch Magazine.
«
"Истребители, поставленные на Украину, значительно уступают имеющимися в наличии у российских ВВС, — в частности, Су-30СМ и Су-35", — говорится в материале.
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Журналисты отметили, что из-за этого украинцам приходится избегать прямых воздушных боев.
«
"Ожидается, что Mirage 2000 также будут использоваться в качестве воздушных пусковых установок для запуска крылатых ракет, действуя при этом далеко за линией фронта", — подчеркнули обозреватели.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х сообщил, что первые истребители Mirage прибыли на Украину.
Посол России во Франции Алексей Мешков заявлял РИА Новости, что поставка Киеву французских истребителей Mirage является ярким примером бесплатной утилизации устаревших вооружений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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КиевСебастьян ЛекорнюАлексей МешковСу-35Су-30СМТехнологииВ миреУкраинаРоссияВоздушно-космические силы РоссииMirage 2000
 
 
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