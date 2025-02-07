Сторонники независимости Гваделупы потребовали референдума
Сторонники независимости Гваделупы потребовали референдума о самоопределении
Гваделупа. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Сторонники независимости Гваделупы – острова в Карибском бассейне, являющегося заморским департаментом Франции, требуют проведения референдума о самоопределении и независимости от Франции, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз освобождения Гваделупы" (UPLG), по инициативе которой был создан "Международный фронт деколонизации".
"Мы требуем референдума, потому что нас никогда не спрашивали. В 1946 году, когда Франция приняла закон "о департаментах", за него просто проголосовали в Париже, и мы стали французскими департаментами. Так что ни в какой момент у нас не было референдума о самоопределении, как того требует декларация ООН о самоопределении народов (резолюция 1514). Поэтому, конечно, мы требуем проведения референдума о самоопределении, чтобы у нас был шанс выразить наше желание независимости", - сказал он.
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По его словам, его партия выступает за процесс достижения независимости путем выборов, но ряд партий, в особенности, на других заморских территориях, склоняется к пути "социальных восстаний".
"Каждый народ выбирает способ, каким он будет проводить свою борьбу за независимость. Кто-то хочет голосования, другие могут выбрать иной способ вести их борьбу. Каждый народ свободен выбирать способы и средства борьбы за свою независимость", - добавил он.
В конце января в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, где в мае прошлого года проходили масштабные протесты сторонников независимости от Франции, был создан "Международный фронт деколонизации". Его основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы, "Партия освобождения Мартиники" и партия из Французской Полинезии "Служить народу". Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов: Бонайре и Синт-Мартен.