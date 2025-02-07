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Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике - РИА Новости, 07.02.2025
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14:12 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/gurulev-1997966726.html
Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике
Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике - РИА Новости, 07.02.2025
Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике
Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что его переход из комитета по обороне в комитет по региональной политике продиктован работой над вопросами, касающимися РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:12:00+03:00
2025-02-07T14:12:00+03:00
политика
андрей гурулев
госдума рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что его переход из комитета по обороне в комитет по региональной политике продиктован работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах. Ранее комиссия Госдумы по регламенту внесла в палату проект постановления о выводе Гурулева из состава думского комитета по обороне. Согласно проекту, его предлагается ввести в состав комитета по региональной политике. "Полностью поддерживаю решение руководства о моем переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах", - написал Гурулев в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания.
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политика, андрей гурулев, госдума рф
Политика, Андрей Гурулев, Госдума РФ
Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике

Гурулев: переход в комитет по региональной политике связан с работой

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Гурулев
Андрей Гурулев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Гурулев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что его переход из комитета по обороне в комитет по региональной политике продиктован работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах.
Ранее комиссия Госдумы по регламенту внесла в палату проект постановления о выводе Гурулева из состава думского комитета по обороне. Согласно проекту, его предлагается ввести в состав комитета по региональной политике.
"Полностью поддерживаю решение руководства о моем переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах", - написал Гурулев в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания.
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