https://ria.ru/20250207/gurulev-1997966726.html

Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике

Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике - РИА Новости, 07.02.2025

Гурулев объяснил свой переход в комитет по региональной политике

Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что его переход из комитета по обороне в комитет по региональной политике продиктован работой над вопросами, касающимися РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:12:00+03:00

2025-02-07T14:12:00+03:00

2025-02-07T14:12:00+03:00

политика

андрей гурулев

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997965144_0:150:2803:1727_1920x0_80_0_0_1903580ad76ae34251d747b4e797c0e6.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что его переход из комитета по обороне в комитет по региональной политике продиктован работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах. Ранее комиссия Госдумы по регламенту внесла в палату проект постановления о выводе Гурулева из состава думского комитета по обороне. Согласно проекту, его предлагается ввести в состав комитета по региональной политике. "Полностью поддерживаю решение руководства о моем переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах", - написал Гурулев в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания.

https://ria.ru/20241216/gd-1989514584.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, андрей гурулев, госдума рф