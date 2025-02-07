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Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне

Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне - РИА Новости, 07.02.2025

Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне

Депутата Госдумы Андрея Гурулева планируется вывести из состава думского комитета по обороне, соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T14:00:00+03:00

2025-02-07T14:00:00+03:00

2025-02-07T14:10:00+03:00

политика

андрей гурулев

госдума рф

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутата Госдумы Андрея Гурулева планируется вывести из состава думского комитета по обороне, соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по регламенту. "Вывести депутата Государственной Думы Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной Думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению", - сказано в документе. Согласно документу, проект постановления планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 11 февраля.

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политика, андрей гурулев, госдума рф