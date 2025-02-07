https://ria.ru/20250207/gurulev-1997962854.html
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне - РИА Новости, 07.02.2025
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне
Депутата Госдумы Андрея Гурулева планируется вывести из состава думского комитета по обороне, соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:00:00+03:00
2025-02-07T14:00:00+03:00
2025-02-07T14:10:00+03:00
политика
андрей гурулев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997965144_0:150:2803:1727_1920x0_80_0_0_1903580ad76ae34251d747b4e797c0e6.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутата Госдумы Андрея Гурулева планируется вывести из состава думского комитета по обороне, соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по регламенту. "Вывести депутата Государственной Думы Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной Думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению", - сказано в документе. Согласно документу, проект постановления планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 11 февраля.
https://ria.ru/20241216/gd-1989514584.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997965144_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_5aec8a855414bb0ee8075a0db0bec6f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, андрей гурулев, госдума рф
Политика, Андрей Гурулев, Госдума РФ
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне
Депутата Госдумы Гурулева могут вывести из состава комитета по обороне