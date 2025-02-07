Рейтинг@Mail.ru
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 07.02.2025 (обновлено: 14:10 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/gurulev-1997962854.html
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне - РИА Новости, 07.02.2025
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне
Депутата Госдумы Андрея Гурулева планируется вывести из состава думского комитета по обороне, соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T14:00:00+03:00
2025-02-07T14:10:00+03:00
политика
андрей гурулев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997965144_0:150:2803:1727_1920x0_80_0_0_1903580ad76ae34251d747b4e797c0e6.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутата Госдумы Андрея Гурулева планируется вывести из состава думского комитета по обороне, соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по регламенту. "Вывести депутата Государственной Думы Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной Думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению", - сказано в документе. Согласно документу, проект постановления планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 11 февраля.
https://ria.ru/20241216/gd-1989514584.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997965144_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_5aec8a855414bb0ee8075a0db0bec6f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, андрей гурулев, госдума рф
Политика, Андрей Гурулев, Госдума РФ
Гурулева могут вывести из состава комитета Госдумы по обороне

Депутата Госдумы Гурулева могут вывести из состава комитета по обороне

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Гурулев
Андрей Гурулев - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Андрей Гурулев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутата Госдумы Андрея Гурулева планируется вывести из состава думского комитета по обороне, соответствующий проект постановления внесла в палату комиссия по регламенту.
"Вывести депутата Государственной Думы Гурулёва Андрея Викторовича из состава комитета Государственной Думы по обороне и ввести его в состав комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению", - сказано в документе.
Согласно документу, проект постановления планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 11 февраля.
Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
В Госдуму внесли проект об избрании Боярского главой комитета по ИТ
16 декабря 2024, 17:47
 
ПолитикаАндрей ГурулевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала