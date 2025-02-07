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Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации - РИА Новости, 07.02.2025
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Надежные люди
 
16:10 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/gumpomosch-1998005821.html
Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации
Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации - РИА Новости, 07.02.2025
Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации
Жители Приморского края передали маскировочные сети, антидроновые одеяла и гумпомощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T16:10:00+03:00
2025-02-07T16:10:00+03:00
надежные люди
приморский край
владивосток
лучегорск
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Жители Приморского края передали маскировочные сети, антидроновые одеяла и гумпомощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зону спецоперации, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года. "Мастерицы села Федосьевка и волонтеры группы "Швейбат" из Лучегорска передали морпехам 155-й бригады ТОФ маскировочные сети, антидроновые одеяла-невидимки, теплые вещи. Для наших земляков в зоне СВО эта помощь бесценна: помогает не только сохранить жизни, но и поддержать моральный дух бойцов", - сказал Тарабарин. Он добавил, что вместе с гуманитарной помощью морпехам отправили и письма приморских школьников с пожеланиями победы и возвращения домой. "Благодарю общественников Пожарского округа Приморского края, особенно Дмитрия Пимкина, за патриотизм и постоянный вклад в укрепление надёжного тыла наших бойцов. Вы - пример силы, сопереживания и взаимопомощи", - отметил депутат.
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приморский край, владивосток, лучегорск, сво
Надежные люди, Приморский край, Владивосток, Лучегорск, СВО
Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации

Приморцы передали сети, антидроновые одеяла и гумпомощь морпехам ТОФ в зону СВО

© Фото предоставлено Виктором ТарабаринымПриморцы передали сети, антидроновые одеяла и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации
Приморцы передали сети, антидроновые одеяла и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото предоставлено Виктором Тарабариным
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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Жители Приморского края передали маскировочные сети, антидроновые одеяла и гумпомощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зону спецоперации, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года.
"Мастерицы села Федосьевка и волонтеры группы "Швейбат" из Лучегорска передали морпехам 155-й бригады ТОФ маскировочные сети, антидроновые одеяла-невидимки, теплые вещи. Для наших земляков в зоне СВО эта помощь бесценна: помогает не только сохранить жизни, но и поддержать моральный дух бойцов", - сказал Тарабарин.
© Фото предоставлено Виктором ТарабаринымМаскировочные сети, антидроновые одеяла-невидимки
Маскировочные сети, антидроновые одеяла-невидимки - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото предоставлено Виктором Тарабариным
Маскировочные сети, антидроновые одеяла-невидимки
Он добавил, что вместе с гуманитарной помощью морпехам отправили и письма приморских школьников с пожеланиями победы и возвращения домой.
"Благодарю общественников Пожарского округа Приморского края, особенно Дмитрия Пимкина, за патриотизм и постоянный вклад в укрепление надёжного тыла наших бойцов. Вы - пример силы, сопереживания и взаимопомощи", - отметил депутат.
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Надежные людиПриморский крайВладивостокЛучегорскСВО
 
 
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