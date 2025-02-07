https://ria.ru/20250207/gumpomosch-1998005821.html

Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации

Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации - РИА Новости, 07.02.2025

Приморцы передали сети и гумпомощь морпехам ТОФ в зону спецоперации

Жители Приморского края передали маскировочные сети, антидроновые одеяла и гумпомощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T16:10:00+03:00

2025-02-07T16:10:00+03:00

2025-02-07T16:10:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 7 фев – РИА Новости. Жители Приморского края передали маскировочные сети, антидроновые одеяла и гумпомощь бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зону спецоперации, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил в бригаде с ноября 2022 года. "Мастерицы села Федосьевка и волонтеры группы "Швейбат" из Лучегорска передали морпехам 155-й бригады ТОФ маскировочные сети, антидроновые одеяла-невидимки, теплые вещи. Для наших земляков в зоне СВО эта помощь бесценна: помогает не только сохранить жизни, но и поддержать моральный дух бойцов", - сказал Тарабарин. Он добавил, что вместе с гуманитарной помощью морпехам отправили и письма приморских школьников с пожеланиями победы и возвращения домой. "Благодарю общественников Пожарского округа Приморского края, особенно Дмитрия Пимкина, за патриотизм и постоянный вклад в укрепление надёжного тыла наших бойцов. Вы - пример силы, сопереживания и взаимопомощи", - отметил депутат.

https://ria.ru/20250207/svo-1997908811.html

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Артем Смирнов

приморский край, владивосток, лучегорск, сво