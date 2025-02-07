https://ria.ru/20250207/grossi-1997936081.html
Число атак на ЗАЭС растет, заявил Гросси
Число атак на ЗАЭС растет, заявил Гросси - РИА Новости, 07.02.2025
Число атак на ЗАЭС растет, заявил Гросси
Число атак на Запорожскую АЭС возрастает, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T12:40:00+03:00
2025-02-07T12:40:00+03:00
2025-02-07T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Число атак на Запорожскую АЭС возрастает, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым."Число атак на ЗАЭС возрастает. Мы говорим об этом в каждом отчете. Мы не уточняем точную цифру, она возрастает", — сказал он.При этом Гросси подчеркнул, что агентство не будет включать в отчеты информацию о том, кто совершает эти атаки, пока не получит неопровержимые доказательства."Небольшие фрагменты пластика или дерева от дронов не позволяют нам говорить об их происхождении", — пояснил он.Лихачев, со своей стороны, отметил, что риски атак со стороны ВСУ нарастают."Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", — сказал он.Глава "Росатома" добавил, что персонал станции испытывает давление из-за угрозы террористических атак. По его словам, все это — нарушение принципов безопасности МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.
https://ria.ru/20250205/zaes-1997526232.html
https://ria.ru/20250206/zaes-1997707867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магатэ, запорожская аэс, в мире
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
Число атак на ЗАЭС растет, заявил Гросси
Гросси: число атак на ЗАЭС растет, эта тенденция отмечается в отчетах МАГАТЭ
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Число атак на Запорожскую АЭС возрастает, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам переговоров с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым.
«
"Число атак на ЗАЭС возрастает. Мы говорим об этом в каждом отчете. Мы не уточняем точную цифру, она возрастает", — сказал он.
При этом Гросси подчеркнул, что агентство не будет включать в отчеты информацию о том, кто совершает эти атаки, пока не получит неопровержимые доказательства.
"Небольшие фрагменты пластика или дерева от дронов не позволяют нам говорить об их происхождении", — пояснил он.
Лихачев, со своей стороны, отметил, что риски атак со стороны ВСУ нарастают.
«
"Мы это видим и в количестве сбитых дронов и ракет, и в количестве артиллерийских ударов, которые приходятся на территорию, практически примыкающую к ЗАЭС, и это вызывает озабоченность", — сказал он.
Глава "Росатома" добавил, что персонал станции испытывает давление из-за угрозы террористических атак. По его словам, все это — нарушение принципов безопасности МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
— на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла в собственность России.